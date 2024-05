Tampereen Lamminpäähän valmistuu moderneja ja kohtuuhintaisia M2-vuokra-asuntoja

Asunto Oy Tampereen Nyörin rakentaminen alkaa toukokuussa ja kohde valmistuu arvion mukaan syyskuussa 2025. Kiinteistössä on tarjolla laaja valikoima asumisvaihtoehtoja yksiöistä perheasuntoihin, jotka mahdollistavat monipuolisen vuokra-asumisen elämän eri vaiheissa.

Kiinteistöön on tulossa yhteensä 59 ARA-rahoitteista vuokra-asuntoa, joiden vuokraamisesta vastaa Y-Säätiön omistama M2-Kodit. Kaikki Y-Säätiö-konserniin kuuluvan M2-Kotien vuokratalot ovat vuokrasäänneltyjä ARA-kohteita. Tämä tarkoittaa, että asukasvalinnoissa noudatetaan tarveharkintaa ja varallisuusrajoja, jotta varmistetaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen vuokra-asuntojen saatavuus.

”Uudiskohteissamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla ekologisuus, kohtuuhintaisuus ja yhteisöllisyys. A-energialuokituksen ja oman aurinkovoimalan ansiosta asuminen on ympäristöystävällistä ja energiatehokasta. Y-Säätiön tavoitteena on rakennuttaa kohtuuhintaisia asuntoja, tarjoten näin kaikille mahdollisuus viihtyisään ja laadukkaaseen asumiseen. Y-Säätiöllä on tällä hetkellä rakenteilla 431 asuntoa M2-Kodeille, joista neljä kiinteistöä valmistuu tämän vuoden aikana Espooseen, Helsinkiin ja Klaukkalaan”, kertoo Y-Säätiön rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman.

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat asukkaille tärkeimmät asumispalvelut, kuten pesula kuivaushuoneineen, palvelueteinen ja kerhotila. Tämän lisäksi kerroksesta löytyvät väestönsuoja ja kiinteistön tekniset tilat. Kiinteistön ylimmässä kerroksessa sijaitsee kiinteistön saunaosasto, jossa asukkaat voivat rentoutua ja viihtyä.

Kiinteistön piha-alue tarjoaa monipuolisia tiloja erityisesti lapsiperheiden tarpeisiin. Pihalta löytyy turvallinen ja viihtyisä leikkialue, joka on jaettu naapuriyhtiön kanssa. Taloyhtiön ulkoiluväline- ja polkupyörävarasto sijaitsee erillisessä piharakennuksessa.

Autoilevalle asukkaalle tarjolla on runsaasti pysäköintivaihtoehtoja kiinteistön läheisyydestä. Kiinteistöön kuuluu yhteensä 30 autopaikkaa, joista 20 sijaitsee pihapaikoilla ja 10 autokatoksessa. Lisäksi neljä autopaikkaa on varustettu 11kW sähköauton latauspisteillä.

Seuraa tarkempia päivityksiä Tampereen Nyörin rakentamisen edistymisestä ja asukasvalinnoista m2kodit.fi verkkosivulta ja ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut alueen uusista ja viihtyisistä vuokra-asunnoista!

Lisätietoja:

Y-Säätiö

Rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman, pekka.kampman@ysaatio.fi, p. 020 7020 211

Y-Säätiö

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallisesti toimiva voittoa tavoittelematon vuokranantaja ja asunnottomuustyön asiantuntija. Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. M2-Kodit on Y-Säätiö-konsernin omistama kohtuuhintaiseen ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö. ysaatio.fi