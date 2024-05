Viisas Elämä -kustantamon syksyn 2024 uutuuskirjat on julkaistu

Linkki syksyn 2024 katalogiin:

https://issuu.com/viisaselama/docs/ve-syksy-2024

Kotimaiset kirjailijat

Mitä vapaus, luovuus ja luontosuhde merkitsevät Manuela Boscolle? Kuinka hän kokee luomisen prosessin? Noora Mustajoen kirjoittama Manuela Bosco: Yhteys luontoomme on meditatiivinen pysähdys oman luovuuden – ja luonnon – äärelle. Teos pohjaa taidemaalari Manuela Boscon kirjaa varten luomiin maalauksiin sekä keskusteluihin luonnosta ja luovuudesta, jotka tietokirjailija Noora Mustajoki on kirjannut ylös.

Psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin uutuuskirja Ratkaisuja koulutyön haasteisiin paneutuu koululaitoksen ongelmien selvittämiseen. Oli kyseessä sitten oppilaiden käytösongelmat, kiusaaminen, lisääntyneet poissaolot, huoltajien vaativuus, huono luokkahenki tai oppilaiden heikko opiskelumotivaatio, kirja tarjoilee monipuolisen valikoiman erilaisia ratkaisukeskeisen psykologian keinoja, joiden avulla voidaan ehkäistä ja ratkaista koulumaailman ongelmakohtia.

Ammattijärjestäjä Laura Holmströmin kirja Järjestä elämäsi tarjoaa keinoja työstää omia tunteita suhteessa tavaraan, ympäröiviin ihmisiin ja kulttuuriin. Kirjassa perehdytään tunteiden syntymekanismeihin ja niiden vaikutuksiin luopumisprosessissa. Teos selvittää, miksi luopuminen on välillä niin vaikeaa ja ahdistavaa. Tunteiden järjestäminen, elämän priorisointi ja päätöksentekotaito on opeteltavissa ja ”luopumislihasta” voi harjoittaa. Jokainen voi löytää uudenlaisen sisäisen ja ulkoisen järjestyksen, kunhan on valmis päästämään irti vanhasta.

Millainen on moninkertaisen maailmanmestarin ajatusmaailma? Miten toistuvista vastoinkäymisistä noustaan yhä uudelleen? Hanna Skyttä on 12-kertainen fitness-lajien maailmanmestari, Ms Universe ja kolminkertainen Suomen mestari. Vakavista vammoista ja sairauksista huolimatta Hanna on pystynyt jatkamaan uraansa urheilun huipulla. Maailmanmestarin mindset syventyy Hannan poikkeukselliseen tarinaan elämästä, sinnikkyydestä ja siitä, miten jokainen voi haastaa asennettaan ja ajatteluaan.

Kymmenen vuotta sitten Krista Lomas seisoi sairaalan pihalla neljävuotiaan juuri diagnosoidun autistisen poikansa kanssa ja ihmetteli, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Ihana kamala nepsy-arki -kirjassa Krista tarjoaa niitä vastauksia, joita olisi juuri sillä hetkellä kaivannut. Kuka nyt auttaisi? Mistä löytyisi terapiaa ja tukea? Miten huolehtia omasta jaksamisestaan nepsy-lapsen vanhempana? Kirja täydentää tavanomaista ajattelua nepsy-lapsista ja tarjoaa laajempaa näkemystä eri tavalla ajattelevien ihmisten hyväksymiselle, ymmärtämiselle ja tasavertaisuudelle yhteiskunnassa.

Tobias Mehnertin Henkisyyden sudenkuopat käsittelee henkisen egon ja henkisyyden illuusion teemaa. Kirja auttaa lukijaa tunnistamaan ja ymmärtämään henkisen egon toimintamekanismeja sekä tarjoaa käytännön työkaluja ja menetelmiä näiden välttämiseen. Henkisyyteen rennolla huumorilla suhtautuva opas on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita henkisestä kasvusta ja itsetuntemuksesta.

Kun psykoterapeutti Pauliina Salonen sai syöpädiagnoosin odottamatta keskellä koronapandemiaa, joutuivat kaikki elämän tukipilarit testiin. Mikä kantaa silloin, kun elämänhallinta ja turvallisuudentunne pettävät alta? Mistä löytyy voima selviytymiseen, kun voimat ovat jo valmiiksi vähissä? Kun sairaus haastaa kaiken on selviytymis- ja vertaistukitarina, joka kertoo syvemmin myös siitä, miten erilaiset kokemukset voivat toimia tienviittoina elämän todelliseen olemukseen.

Rasaliina Jänön Kuuden kuun valtakunta: Tuhon siemen on nuorten fantasiaseikkailu ystävyyden voimasta ja luottamuksesta. Tuhannen vuoden välein Kuuden kuun valtakuntaa kohtaa kaiken nielevä myrsky. Sisarukset Bel ja Era saavat ratkaistavakseen vaativan haasteen. Kuinka pelastaa maailma ja saattaa kadonneet ystävät yhteen? Apunaan heillä on isoisän vanhat muistiinpanot ja pussillinen parantavia kristalleja. Huolettomista esiteineistä kasvaa seikkailun aikana vastuuntuntoisia ja kekseliäitä nuoria.

Katja Frangen ja Sanni Nevalaisen Rakkauden voimakortit -korttipakka on tehty kaikille, joita rakkaus kutsuu. Kortit muistuttavat rakkauden kantavasta voimasta ja inspiroivat rakkauden tekoihin arjessa. Jokainen kortti ohjaa lempeästi rakkauden tekoihin, ilman suorittamista ja yrittämistä. Pakka sisältää 44 korttia ja opaskirjan. Kortit ovat jatkoa Sannin ja Katjan aikaisemmin ilmestyneille Intuitio- ja Ilon korteille.

Mielenmaisema-voimakortit ovat taiteilija Rasaliina Jänön suunnittelemia näkymiä mielen salaisiin sopukoihin: mystisiin maailmoihin, harmonian ja ilon lähteille. Voimakortit tarjoavat hetken pysähtyä ja keskittyä itseensä. Ne auttavat löytämään päivään kiintopisteen, johon voit palata aina energian herpaantuessa. Korttipakka on suunniteltu seitsemän eri energiakeskuksen sävyihin. Jokaisessa kortissa kerrotaan, mitä keskusta se tukee ja tarjotaan harjoitus tämän vahvistamiseen sekä lataamaan päivään hyvää energiaa.

Ulkomaiset kirjailijat

Varhaisimmat kokemuksemme muovaavat elämäämme pitkälle tulevaisuuteen. Mitä sinulle tapahtui? -kirjassa Oprah Winfrey sekä aivo- ja traumatutkija Bruce D. Perry tarjoavat täysin uudenlaisen väylän oman käyttäytymisen ymmärtämiseen. Teoksessa Oprah Winfrey kertoo tarinoita omasta menneisyydestään sekä varhaisella iällä kokemistaan traumoista ja vastoinkäymisistä. Oprahin ja traumatutkija Perryn keskustelut keskittyvät ymmärtämään itseä, muita ihmisiä ja heidän käyttäytymistä. Kirja tarjoaa uuden näkökulman traumoista selviämiseen ja oman menneisyyden ymmärtämiseen.

Eckhart Tollen klassikon, Läsnäolon voima -kirjan, viisaat ajatukset julkaistaan nyt Läsnäolon voima -opaskortteina. Korttien selkeät ohjenuorat auttavat vapautumaan mielen kahleista, pysymään läsnä tässä hetkessä sekä löytämään yhteyden omaan sisimpään. Kortit ovat oivallinen työkalu, jolla löydät elämääsi lisää armollisuutta, levollisuutta ja keveyttä.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.