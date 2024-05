Ympäristöjärjestöt: Hallituksen valmisteilla olevat metsäkriteerit ovat täydellinen rimanalitus

“Valmisteilla oleva esitys metsäkriteereistä kuulostaa rimanalitukselta. Vaikuttaa siltä, että esityksellä pyritään lähinnä varmistamaan, että suojeltavaa metsää löytyy mahdollisimman vähän. Tämä rikkoo räikeästi hallituksen omia lupauksia luontokadon pysäyttämisestä”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Ympäristöjärjestöjen mukaan valmisteilla olevissa metsäkriteereissä on ohitettu tieteen viestit täysin. Käytännössä kriteereistä on tulossa niin ulossulkevat, että valtaosa jo tiedossa olevista, suojelupäätöstä odottavista luonnonmetsistä jää suojelematta.

“Petteri Orpon hallitus lupasi riippumattomat kriteerit, mutta nyt valmisteilla on jotain aivan muuta. Luontokadon pysäyttämisen sijaan hallitus haluaa pysäyttää metsien suojelun”, sanoo WWF Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen.

Ylen julkaisemat tiedot koskevat luonnosta, jonka ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat laatineet hallitukselle. Luonnos on toimitettu vastuuministereille, joiden on määrä päättää asiasta lähiaikoina.



“Jos Orpon hallitukselta ei löydy selkärankaa suojella valtion arvokkaita luonnonmetsiä, jää vastuu puun ostajille eli metsäyhtiöille. Suomalaisten metsäyhtiöiden kansainvälisiä asiakkaita kyllä kiinnostaa, päätyykö tuotteisiin luonnonmetsää vai ei. Riittävän vahva suojelupäätös on siis koko metsäalan etu”, sanoo Greenpeacen Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen.

Ylen julkaisemien tietojen perusteella ympäristöministeriö olisi esittänyt suojelun määräksi 100 000 hehtaaria metsä- ja kitumaata saamelaisalueen eteläpuolisesta Suomesta. Ympäristöjärjestöt muistuttavat, että luku voi kuitenkin täyttyä pitkälti metsillä, jotka on jo valmiiksi suojeltu Metsähallituksen omin päätöksin. Metsähallituksen mailla on koko maan tasolla satoja tuhansia hehtaareja vanhoja ja luonnontilaisia metsiä, jotka on jo aiemmin rajattu hakkuiden ulkopuolelle, vaikkakaan ei suojeltu luonnonsuojelulailla. Järjestöt pelkäävätkin, että hallitus pyrkii väistämään suojelun laajentamisen suojelemalla lähinnä näitä jo metsätalouskäytön ulkopuolella olevia alueita – ja niistäkin vain osan.