Niinistö, Ohisalo ja Mikkonen arvostelevat hallituksen valmistelemia vanhojen metsien suojelukriteereitä - Orpon lupaus vanhojen metsien suojelusta valumassa sormien läpi

Orpon hallitus on ohjelmassaan ilmoittanut suojelevansa valtion luonnontilaiset vanhat metsät. Ylen 13.5. julkaisemien tietojen mukaan hallituksen pyrkimyksenä on tehdä kriteereistä mahdollisimman tiukat ja suojella mahdollisimman vähän.

– Pääministeripuolueella on kaikki valta viedä läpi tieteeseen perustuva esitys vanhojen metsien suojelemiseksi, jos se niin haluaa. Nyt näyttää siltä, että hallitus on tosiaan pettämässä lupauksensa suojella jäljellä olevat valtion vanhat metsät. Kyse ei ole kahden ministeriön kamppailusta, vaan siitä, onko hallituksella halua toteuttaa hallitusohjelman kirjaus, vai ei, sanoo Ohisalo.

Orpon hallitusohjelmassa luvataan suojella jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät. Hallitusohjelman mukaan hallitus varmistaa riippumattoman kriteeristön valmistumisen nopealla aika­taululla. Kriteeristön suuri ongelmakohta on todella korkea vaatimus lahopuun määrälle, joka ei tutkijoiden mukaan vastaa todellisuutta vanhoissa metsissä.

– Kriteeristön valmistelu nopealla aikataululla ei ole pitänyt, sillä valmistelu on venynyt. Nyt näyttää siltä, että kriteeristö ei ole myöskään riippumaton vaan poliittisesti valmisteltu. Tutkijoiden mukaan kriteeristö on liian tiukka. Jos koko Etelä-Suomesta ei meinaa löytyä suojelun piiriin kuuluvaa metsää, on selvää, että esitys on vesitetty. Juuri Etelä-Suomessa tarve vanhojen metsien suojelulle on kriittinen ja ne kaikki tulisi saada suojelun piiriin, sanoo Mikkonen.

– Jos vanhoja metsiä ei saada suojeltua, on riski että Suomen arvokkainta luontoa yhä tuhotaan. Vanhat metsät ovat monien uhanalaisten lajien elinympäristö, viimeinen turvasatama. Tänä globaalin luontokadon aikana tällaisen tuhon edistäminen on käsittämätöntä. Silloin Suomi ei voi myöskään onnistua tavoitteessaan torjua luontokatoa. Hallitus on aina huolissaan luontokadon torjumisen kustannuksista, mutta se ei ymmärrä, kuinka merkittävät kustannukset aiheutuvat, jos luontokadon torjunnassa epäonnistutaan ja oman luontomme rakkaiden lajien uhanalaistuminen jatkuu. Kansallisen luontoperinnön vaalimisessa ei voi epäonnistua, toteaa Ville Niinistö.