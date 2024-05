Leikkipaikan turvallisuus kannattaa tarkastaa joka kevät

Paras taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja löytyi Turusta – Tampereelta palkittiin mittava korjaushanke 23.4.2024 17:45:00 EEST | Tiedote

Vuoden taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja -palkinnon on saanut turkulaisen As Oy Maistraatinpuiston hallituksen puheenjohtaja Sami Korhonen. Vuoden taloyhtiöteoksi on puolestaan valittu tamperelaisen As Oy Hervannan Muroleen korjausrakentamishanke.