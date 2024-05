VATT:n ylijohtaja vaihtuu – Mikael Collan palaa LUT-yliopiston professoriksi

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtaja vaihtuu. Nykyinen ylijohtaja Mikael Collan on irtisanoutunut ja palaa 1.8.2024 Lappeenrannan LUT-yliopiston strategisen rahoituksen professorin tehtävään, josta hän on ollut virkavapaalla.

Professori Collan on johtanut VATT:ia vuoden 2021 alusta eli noin kolmen ja puolen vuoden ajan. Hänen viisivuotista kauttaan olisi ollut vielä noin puolitoista vuotta jäljellä.

Useita uudistuksia VATT:ssa käynnistänyt Collan on tyytyväinen muutoksiin, joita VATT:ssa on tehty hänen kaudellaan.

”Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme kehittäneet tutkimuslaitoksen toimintaa merkittävällä tavalla. Olemme muun muassa päivittäneet VATT:n strategian ja uudistaneet viraston toimintaohjeet lähes kokonaan, toteuttaneet tietojärjestelmäuudistuksia sekä digitalisoineet arkistoamme hyvin pitkälle”, kuvailee Collan.

Datahuone merkittävin uudistus

Erityisen ylpeä Collan on nopeaa data-analyysia tuottavan Datahuoneen perustamisesta vuonna 2022 yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Helsinki GSE:n kanssa. Collanin mukaan Datahuone luo edellytykset nopealle datapohjaiselle päätöksenteon tuelle tilanteissa, joissa muutoin jouduttaisiin toimimaan näppituntumalla.

“Datahuone on osoittautunut veronmaksajan kannalta erinomaiseksi investoinniksi. Datahuone on jo nyt maksanut itsensä monikymmenkertaisesti takaisin mahdollistamalla parempia päätöksiä ja parempaa päätösten toimeenpanoa. Datahuone on tuonut VATT:iin selvää lisäarvoa”, sanoo Collan.

Vahva tutkimuslaitos

VATT on datapohjaisia selvityksiä ja taloudellista analyysia tuottava tutkimuslaitos, jonka tutkimusyksikkö keskittyy julkistalouden mikrotaloustieteelliseen tutkimukseen. VATT:n Datahuone on juuri saanut pitkäaikaisen rahoituksen julkisen talouden suunnitelmassa. Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva virasto työllistää noin 60 henkeä, joista suurin osa on tohtoritasoisia tutkijoita.

Collanin aloittaessa ylijohtajana meneillään oli hankalin korona-aika.

“Ilmassa oli paljon epävarmuuksia. Olemme kuitenkin pystyneet VATT:ssa jatkamaan laadukasta tutkimustyötä ja pitämään taloutemme tasapainossa. Olemme myös liittyneet Tulanet-verkostoon, kehittäneet ulkoista viestintäämme ja toimintamme on laajentunut uudella Datahuone-yksiköllä. Tänä keväänä meitä lämmitti uutinen tutkimuslaitosten yhteisestä post doc -ohjelmasta“, Collan luettelee.

Collan näkee VATT:n tulevaisuuden myönteisenä valtion säästöohjelmasta huolimatta.

”Yhteistyön kehittäminen yli valtion sektorirajojen sekä tutkimustoiminnan merkityksellisyyden ja oikea-aikaisuuden jatkuva seuranta ovat tärkeitä. Tässäkin Datahuone avaa ovia uudella tavalla.”

Kesälomakaudella VATT:ssa toimitaan normaalien sijaistuskäytäntöjen mukaisesti. Collanin sijaisena toimii tutkimusjohtaja, valtiotieteen tohtori Tuulia Hakola-Uusitalo.

VATT:n ylijohtajan viisivuotinen virka avataan hakuun myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Rekrytoinnista vastaa valtiovarainministeriö.