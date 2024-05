Kysely: Asuntosijoittajat pärjänneet hyvin nousseiden vastikkeiden kanssa – yli 90 prosentilla ei minkäänlaisia maksuvaikeuksia

Taloyhtiöiden talous on ollut viime aikoina pinnalla. Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrista selviää, että ongelmat vastikkeiden maksamisessa ovat yksityisillä vuokranantajilla harvinaisia. Suuria maksuvaikeuksia on ollut viimeisen puolen vuoden aikana vain 1,2 prosentilla yksityisistä vuokranantajista. Pieniä vaikeuksia on ollut 7,3 prosentilla.