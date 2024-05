Strand Properties rantautuu Suomeen elokuussa

Strand Properties aloitti toimintansa varsinaisesti korona-pandemian väistyttyä vuoden 2021 kesällä ja on lyhyessä ajassa kasvanut noin sadan ihmisen kiinteistönvälitysyhtiöksi, joka tarjoaa palveluita Espanjassa kattaen koko Aurinkorannikon sekä Mallorcan. Strandin perustajat Sirena ja Anssi Kiviranta tunnetaan Suomessa muun muassa Bo LKV:n perustajina. Pariskunta myi sittemmin omistuksensa ja loi uuden brändin Espanjaan.



Strand Properties kertoo aloittavansa laajentumisen Euroopassa ja avaavansa toimistot Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun elokuun aikana.



- Meille on kertynyt valtavasti kokemusta ja ymmärrystä asiakkaiden sekä kiinteistönvälittäjien tarpeista sekä Suomessa että Espanjassa. Olemme päässeet rakentamaan Strandin konseptin niiden oppien mukaisesti ja pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen yhteistyömallin tuleville Strandin välittäjille Suomessa, kertoo Sirena Kiviranta.



Strand Properties on noussut nopeasti yhdeksi merkittävimmistä kiinteistönvälitysalan toimijoista Aurinkorannikolla sekä Mallorcalla ja on yksi nopeimmin kasvavista kiinteistönvälitysketjuista koko Euroopassa. Strand teki viime vuonna myös suomalaista kiinteistönvälityshistoriaa myymällä arvokkaimman kiinteistön, mitä suomalainen kiinteistönvälitysyritys on koskaan välittänyt.

Strand Properties on teknologiapohjainen välitysyritys, jossa parhaat välittäjät työskentelevät Strandin kattobrändin alla, ei pelkästään kannustavan palkkiomallin ja yrityskulttuurin takia, mutta myös pitkälle viedyn ja tarkkaan välittäjien toiveiden mukaan suunnitellun oman järjestelmän ansiosta.



- Meillä välittäjät toimivat kaikki yrittäjinä ja vastaavat itse miten työaikansa käyttävät. Loistavan järjestelmän avulla välittäjät pystyvät optimoimaan ajankäyttöään siihen, mihin sitä on järkevin käyttää eli asiakkaiden kanssa työskentelyyn, Sirena Kiviranta kertoo.



Skandinaavinen brändi, upeat stailatut myyntikuvat ja aktiivinen somemarkkinointi ovat auttaneet erottumaan voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla. Tulevaisuudessa nämä kilpailuedut eivät Strandin yrittäjien mukaan kuitenkaan riitä.



- Erotuimme aikoinaan Suomessa skandinaavisella brändi-ilmeellä, markkinoinnilla ja stailatuilla asuntokuvilla, mutta ne eivät ole enää riittävä kilpailuetu ja olemmekin Strandin alusta asti miettineet uusia tapoja erottautua ja rakentaa kilpailuetua. Oma edistyksellinen järjestelmä on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, mutta vielä tärkempää on aidosti reilu ja motivoiva konsepti kiinteistönvälittäjille sekä innovatiivinen ja yrittäjähenkinen tekemisen meininki, kertoo Anssi Kiviranta.



Strand Properties on koti menestyneimmille asiakaslähtöisille välittäjille. Poikkeuksellisen tiukkojen rekrytointikriteerien myötä Strand Properties tulee olemaan ensimmäinen ja ainoa merkittävän kokoinen kiinteistönvälitysyritys, jonka jokainen välittäjä on kokenut, osaava ja asiakaspalveluhenkinen ammattilainen, jolla on näyttöjä erinomaisen tuloksekkaasta myyntityöstä.



- Asiakkaamme voivat aina luottaa siihen, että meillä ei ole yhtäkään välittäjää harjoittelemassa ihmisten arvokkaimpien omaisuuksien kanssa. Meillä Strandilla kaikki välittäjät ovat kokeneita ja jo pidempään alalla toimineita ammattilaisia, joilla on vahvat näytöt menestyksellisestä välitystyöstä, kertoo Sirena Kiviranta.



Strand Properties aikoo laajentua Euroopassa myös Espanjan ja Suomen lisäksi. Oman järjestelmän ansiosta uusien maiden avaaminen ja konseptin monistaminen on luotu helpoksi toteuttaa.



- Olemme erittäin kansainvälinen organisaatio jo nyt ja Espanjan tiimimme koostuu liki 20:stä eri maasta Espanjaan muuttaneesta kiinteistönvälityksen asiantuntijasta eli meillä on luotettavat yhteydet joka puolelle, kun suunnittelemme laajentumista Euroopassa, kertoo Anssi Kiviranta.