Suomen ensimmäinen Locking-katutanssiteos Tanssin talossa

Will Funk For Food on vuonna 2008 perustettu Locking-tanssityyliin erikoistunut katutanssiryhmä. Ryhmä nousi valtakunnalliseen tietoisuuteen vuonna 2009 Talent Suomi -TV-ohjelman myötä. Tanssiryhmän suurimpia meriittejä ovat kolminkertainen peräkkäinen SM-kulta, sekä esityksiä niin Japanissa, Ranskassa kuin Itämeren takana Ruotsissa.

- Uskomatonta, että tässä ollaan edelleen! Meistä osa oli tosi nuoria, 12-13-vuotiaita, kun ryhmä perustettiin, ja nyt ollaan kaikki aikuisia miehiä, joista suurimmalle osalla on hyvin läheisenä teemana isyys, toteaa A Fistful of Funk -teoksen toinen koollekutsuja Akim Bakhtaoui.

- Ensimmäinen treeniviikko meni ihmetellessä keitä me oikein ollaan, mutta toisella viikolla asiat loksahtivat kohdilleen. On myös mahtava huomata, kuinka ammattilaisiksi kaikki ovat tulleet, ja että ryhmässä on monta henkilöä, jotka pystyvät ottamaan vastuuta ja joihin voi luottaa kanssatekijöinä, jatkaa esityksen toinen koollekutsuja ja prosessin vetäjä Wilhelm Blomberg.

A Fistful of Funk -teoksen inspiraationa ovat western-elokuvien hypermaskuliinisuus ja toksinen machismo sekä genren sisältämä hahmojen kavalkadi ja koreografiset asetelmat. Locking toimii esityksen punaisena lankana, josta lähdetään kutomaan yhteyksiä nykytanssiteatterin maailmaan.

- Lockingista on mukana sekä tiukasti koregrafioituja pätkiä, joista meidät tunnetaan, että freestylea eli käytännössä improvisaatioita. Lisäksi leikimme teksteillä ja tuomme mukaan elementtejä nykytanssin liikerepertuaarista, joiden kautta Lockingin perusliikekieltä lähdetään muokkaamaan. Kaikkia näitä tarkastellaan sekä maskuliinisuuden teeman läpi, että hyödyntäen klovnerian kolmea perusperiaatetta eli vapaasti ranskasta suomennettuna pelejä, yhdessä leikkimistä ja esiintymisen iloa, Blomberg kuvailee.

- Aluksi mietitytti se, että työryhmään kuuluu nyt vain mieheksi syntyneitä. Mutta sitten ajattelimme, että ehkä juuri tässä teoksessa ja tämän teeman kanssa se on juuri se juttu! Olemme kuitenkin miettineet myös kohderyhmiä maskuliinisuuden teeman kautta. Itseäni on myös auttanut se, kun olen pohtinut millaisia esityksiä olisin itse nuorempana kaivannut nähdä, Bakhtaoui pohtii.

Lavalla nähdään Will Funk For Foodin jäsenistä teoksen koollekutsujat Wilhelm Blomberg ja Akim Bakhtaoui, sekä ryhmän jäsenistä Teemu Kullberg, Jeffrey Kam ja Sami Pajari. Kaikki ryhmän kahdeksan jäsentä ovat kuitenkin jollain tavalla osallistuneet teosprosessiin.

- Meille esiintyminen on aina ollut huumorin, viihteen, luonteen ja luovuuden leikkikenttä, kunnioittaen samalla Lockingin perusteita ja kehittäen ryhmän tyyliä omaan suuntaamme. Yleisölle esityksemme ovat harjoituksia siitä, kuka pystyy istumaan pisimpään paikallaan hymyilemättä ja nauramatta, toteaa ryhmän alkuperäinen koollekutsuja ja perustaja Teemu Kullberg (ent. Korjuslommi).

A Fistful of Funk nähdään Tanssin talon Pannuhallissa yhteensä viisi kertaa ajalla 3.–8.6. Lue Akim Bakhtaouin ja Wilhelm Blombergin koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.

Esitykset ovat Zodiakin kausiohjelmiston lisäksi myös osa Kiasma-teatterin järjestämää URB 24 -festivaalia.

KANTAESITYS

Will Funk For Food: A Fistful of Funk

Koreografia: Akim Bakhtaoui, Wilhelm Blomberg ja Will Funk For Food

Esiintyjät: Akim Bakhtaoui, Wilhelm Blomberg, Jeffrey Kam, Teemu Kullberg, Sami Pajari

Mukana luovassa prosessissa: Sami Harju, Joonas Kilappa, Kai Ruusuvuori (WFFF)

Lavastussuunnittelu: Oscar Dempsey

Pukusuunnittelu: Justus Kantakoski

Valosuunnittelu: Jaakko Sirainen

Äänisuunnittelu, muusikko: Sebastian Kurtén

Dramaturgi: Juho Keränen

Rumpali: Leo Mäkinen

Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Wilhelm Blomberg, Akim Bakhtaoui, Nordic Soul ry

Ennakkokuvat: Joonas Kilappa

Ensi-ilta: ma 3.6.2024 klo 19.30, Tanssin talo, Pannuhalli (Kaapeliaukio 3, B-aula), Helsinki

Muut esitykset: ti 4.6. klo 19.30 | to 6.6. klo 19.30 | pe 7.6. klo 19.30 | la 8.6. klo 19.30

Taiteilijatapaaminen ti 4.6. esityksen jälkeen

Liput: 42 / 38 / 21 eur

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintävastaava Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle