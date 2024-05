Ansiopäivärahamenot nousivat yli 30 prosenttia

Avoimesta työttömyyskassasta sai huhtikuussa ansiopäivärahaa 32 619 jäsentä, mikä on hieman enemmän kuin maaliskuussa. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna ansiopäivärahan saajien määrä on kasvanut merkittävästi, peräti 30,5 prosenttia, sillä vuosi sitten vastaava luku oli 24 986. Toisin kuin viime vuonna, jolloin saajamäärä kääntyi laskuun maaliskuun jälkeen ja jatkoi laskuaan aina heinäkuulle asti, tämän vuoden saajamäärät ovat pysyneet koko alkuvuoden tasaisen korkealla. Saajien määrän kasvuvauhti on kuitenkin hieman hidastunut.

Ansiopäivärahan saajista 43,7 prosenttia oli lomautettuja, mikä on 1, 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin maaliskuussa. Lomautusajan päivärahaa saavien osuus pysyttelee siis edelleen korkealla. Lomautettujen osuus on pysynyt korkealla viime vuoden syksystä alkaen, ylittäen koko alkuvuoden 2024 ajan 42 prosentin rajan. Soviteltua päivärahaa saavien osuus on samaan aikaan pysytellyt 13 prosentin tasolla.

Ansiopäivärahamenot nousivat

Ansiopäivärahamenojen vuoden alusta alkanut selkeä laskutrendi katkesi huhtikuussa, kun menot nousivat edelliskuukauteen verrattuna 3,4 miljoonalla eurolla. Huhtikuussa ansiopäivärahamenot ylsivät 48,1 miljoonaan euroon, mikä on 32,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Viime vuonna maksetut ansiopäivärahamenot kasvoivat maltillisesti vuoden alusta aina maaliskuuhun asti, minkä jälkeen ne kääntyivät laskuun ja jatkoivat pienenemistään heinäkuulle saakka. Tänä vuoden maksettujen ansiopäivärahojen kehitys onkin alkuvuonna kulkenut hyvin eri tavalla kuin viime vuonna.

Maksetut eurot kuukausitasolla (milj.) 2023-2024 A-kassa

Maksettujen päivien määrän laskutrendi katkesi

Vuoden alusta asti jatkunut laskusuuntainen trendi maksettujen päivien määrässä päättyi huhtikuussa, kun maksettujen päivien määrä nousi 19 päivään. Se on 1,1 päivää enemmän kuin maaliskuussa. Vastaavaa kehityskulkua päivien määrässä nähtiin viime vuoden alkupuolella, mutta tuolloin nousupiikki ajoittui toukokuuhun.

A-kassaan saapui huhtikuussa yhteensä 40 420 ansiopäivärahahakemusta, mikä on yli 500 hakemusta enemmän kuin maaliskuussa ja 29 prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Suurin osa saapuneista hakemuksista, eli 61,8 prosenttia, oli jatkohakemuksia. Ensihakemusten osuus nousi maaliskuusta huhtikuulle 0,9 prosenttiyksikköä ja oli nyt 8,8 prosenttia. Soviteltuja hakemuksia oli 29,4 prosenttia kaikista hakemuksista.

Vaikka hakemusten määrä oli suuri, A-kassan käsittelyajat paranivat jälleen huhtikuussa. Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli huhtikuussa keskimäärin 8,6 päivää eli käsittelyaika lyheni 2,7 päivää maaliskuun käsittelyajasta. Soviteltavien hakemusten käsittelyaika nopeutui hieman edelliskuukaudesta. Niiden käsittelyaika oli nyt 5,1 päivää.