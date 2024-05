Etelä-Savon maakunnan vesihuoltosuunnitelma 2040 laadinta etenee

Etelä-Savon maakunnan vesihuoltosuunnitelma 2040:n laatimisesta järjestettiin huhtikuun lopulla ensimmäinen eri sidosryhmille suunnattu työpaja. Työpajassa kuultiin eri vesihuoltotoimijoiden ajatuksia siitä, miten vesihuoltoa pitää maakunnan alueella kehittää, jotta pystytään parhaiten varautumaan maakunnan erityiskysymyksiin ja vesihuoltoalaan kohdistuviin muutoksiin vuosien 2025–2040 aikana. Keskusteluissa saatuja arvokaita näkemyksiä hyödynnetään suunnitelman laatimisessa ja eri toteutusvaihtoehtojen tarkastelussa.

Eri sidosryhmiltä tullaan pyytämään syksyllä 2024 lausunnot vesihuollon toteutusvaihtoehdoista. Lisäksi syksyn aikana järjestetään toinen työpaja, jossa on mahdollisuus ottaa kantaa toteutusvaihtoehtoihin ja vaikuttaa suunnitelman viimeistelyyn.

Suunnitelman on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2024. Suunnitelman käytännön toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy. Työn ohjaamiseen osallistuvat Etelä-Savon kunnat ja kunnalliset vesihuoltolaitokset sekä Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut-yksikkö.

Mitä tavoitellaan?

Vesihuoltosuunnitelmalle on asetettu seuraavat keskeiset tavoitteet:

maakunnan ja kuntien vesihuollon nykytilanteen esittäminen,

tarvittavien vesihuoltoteknisten toimenpiteiden esittäminen maakunnan ja kuntien vesihuollon toimintavarmuuden varmistamiseksi ja lisäämiseksi (taajamien vedensaanti ja jätevesivaikutusten minimointi) sekä

tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisaikataulujen ja kustannusarvioiden esittäminen kunnittain vuosille 2025–2040

Vesihuoltosuunnitelman laadinnassa huomioidaan myös Kansallisen vesihuoltouudistuksen, Vesilaitosyhdistyksen strategian 2021–2030 sekä Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050:n ja siitä laaditun Etelä-Savon vesihuollon toimenpidesuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä.

Vesihuoltosuunnitelman tarkoituksena on esittää kaikki mielekkäät vaihtoehdot kestävien ja teknistaloudellisten ratkaisujen osalta. Valituilla ratkaisuilla vaikutetaan koko maakunnan ja kuntien vesihuollon kehittymiseen ja turvaamiseen. Lisäksi ratkaisuilla edistetään maankäytön ja elinkeinojen kehittymistä sekä viime kädessä asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia.

Valmiin vesihuoltosuunnitelman on tarkoitus toimia kuntien omien strategisten vesihuoltosuunnitelmien ja kunnallisten vesihuoltolaitosten toimenpidesuunnitelmien ajantasaistamisen katalyyttinä ja taustamateriaalina.

Taustaa

Etelä-Savon maakunnan alueelle on laadittu seutukuntakohtaisia vesihuollon yleissuunnitelmia vuosien 2004–2012 aikana. Suunnitelmat ovat vanhentuneet ja pääosin myös toteutuneet. Lisäksi alueen vesihuollon toimintaympäristö on muuttunut ja muuttumassa. Maakunnan alueelle sijoittuu myös kuntia, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet vesihuollon yleissuunnitelmien toteutukseen.

Alueella on todettu, että nykyiset vesihuollon yleissuunnitelmat ovat tarkoituksenmukaista päivittää yhdeksi koko Etelä-Savon maakunnan kattavaksi vesihuoltosuunnitelmaksi. Vesihuoltosuunnitelman laadintatyö on käynnistetty lokakuussa 2023 lähtöaineiston kokoamisella ja kuntakohtaisilla haastatteluilla. Kerättyjen tietojen pohjalta on työstetty hankkeeseen nimetyssä työryhmässä alueen vesihuollon nykytilan kuvausta ja kehitysennusteita.