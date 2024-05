Metsäpalojen tähystäminen aloitettiin – viikonloppuna lennettiin ensimmäiset tähystyslennot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä metsäpaloriskeihin perustuen huhti-syyskuun välisenä aikana. Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Metsäpalojen tähystyskauteen on valmistauduttu kevään aikana koulutus- ja harjoitustoiminnalla. Harjoitustoiminnan tavoitteena on kehittää tähystyslentokoneiden ja pelastuslaitosten välistä yhteistoimintaa siten, että toiminta oikeassa metsäpalotilanteessa on tehokasta ja turvallista.

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminnalla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Vuonna 2023 lennettiin 410 metsäpalojen tähystyslentoa. Näiden lisäksi tähystyslentokoneet suorittivat 36 savuhavainnon tarkastuslentoa pelastuslaitosten pyynnöstä. Tähystyslentokoneilla tehtiin viime vuonna 113 maastopalohavaintoa.

Lisätietoja:

pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen

pelastusylitarkastaja Anna Mattila

050 396 1234, palolennot@avi.fi