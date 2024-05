Digiklinikalle rekisteröitynyt jo yli 20 000 käyttäjää Pirkanmaalla

Rekisteröityneitä käyttäjiä on jokaisesta Pirkanmaan hyvinvointialueen 23 kunnasta. Asukaslukuun suhteutettuna eniten käyttäjiä on Tampereelta, Nokialta, Pirkkalasta, Akaasta ja Kangasalta.

– Digiklinikka on saanut hyvän vastaanoton ja käyttäjämäärien perusteella tällaiselle palvelulle on todellakin tarvetta. Säädämme digiklinikan henkilöstön määrää työvuoroissa siten, että pystymme vastaamaan entistä paremmin kysyntään ja asiakkaat saavat vastauksen keskimäärin 10 minuutissa, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen. – Digiklinikkaa kannattaa kokeilla. Kesäkuussa sosiaali- ja terveysasemillamme on myös kesäharjoittelijoita, jotka auttavat sovelluksen lataamisessa ja opastavat digiklinikan käytössä.

Digiklinikalla on käsitelty jo 6 000 yhteydenottoa. Sosiaali- ja terveysasemien puhelunpalvelujen tapaan yhteydenottoja on tullut eniten aamupäivisin. 29 prosenttia yhdenotoista on ohjattu sosiaali- ja terveysaseman ammattilaisille. Vain kymmenen prosenttia yhteydenotoista on ollut sellaisia, joita ei ole voitu ratkaista digiklinikalla tai sosiaali- ja terveysasemalla.

Vastausaika on vaihdellut paljon ensimmäisinä päivinä. Keskimäärin vastausaika on ollut 23,5 minuuttia.

Asiakkaiden antamasta palautteesta muodostettu NPS-luku eli nettosuositteluindeksi on tähän mennessä 67, mitä voidaan pitää erinomaisena tuloksena. NPS-luku kertoo, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua muille. Sitä mitataan asteikolla -100–100.

– Olemme erittäin ilahtuneita pirkanmaalaisten innostuksesta uutta digiklinikkaa kohtaan. Pirkanmaalla ollaan selkeästi oikealla tiellä digitaalisten palveluiden kehityksessä. On myös ollut ilahduttavaa huomata, että ihmiset ovat heti alusta alkaen oivaltaneet, minkälaiseen asiointiin digiklinikka sopii, kertoo Mehiläisen Etälääketieteen keskuksen johtava lääkäri Taavi Kaartinen.

– Vastausajan vaihtelusta huolimatta sekä ammattilaisten että potilaiden kokemukset ovat olleet positiivisia. Palvelun toiminta on vielä vakiintumisvaiheessa ja toivommekin potilailtamme kärsivällisyyttä ruuhkahuippujen aikana. Digiklinikka vastaa kaikkiin yhteydenottoihin ja palvelemme jokaista potilasta mahdollisimman sujuvasti ja laadukkaasti. Kiitos kaikille pirkanmaalaisille aktiivisuudesta ja luottamuksesta, jatkaa Kaartinen.

Digiklinikka palvelee pirkanmaalaisia joka päivä kello 8–22. Digiklinikkaa voit käyttää lataamalla OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksen tai kirjautumalla hyvinvointialueen pirha.fi-sivuilla OmaPirha-palveluun.

Lisätietoja digiklinikasta löytyy osoitteesta pirha.fi/digiklinikka.

