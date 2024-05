Hellman Huutokaupat järjestää Suomen ensimmäisen keräilykorttien ja urheilu muistoesineiden erikoishuutokaupan

Kaikki huutokaupan kohteet on asetettu houkuttelevasti lähtöhintaan, vain 20 euroa. Tämä mahdollistaa kenen tahansa pääsyn keräilyharrastuksen kiehtovaan maailmaan. Tarjolla on laaja valikoima keräilykortteja eri aihepiireistä, kuten jääkiekko, jalkapallo ja Pokemon, sekä urheilun muistoesineitä, kuten pelipaitoja, nimikirjoituksia ja jääkiekkomailoja.

Yksi huutokaupan kohokohdista on legendaarisen jääkiekkoilijan Wayne Gretzkyn aito henkilökohtaisesti allekirjoittama nimikirjoituskortti. Tämä harvinainen kappale on peräisin kauden 96/97 Upper Deck Spx -sarjan pussista, mikä takaa allekirjoituksen aitouden. Gretzkyn 1990-luvun nimikirjoituskortit ovat äärimmäisen harvinaisia, ja tämä kortti on varmasti keräilijöiden keskuudessa kovassa huudossa.

Toinen poikkeuksellinen kohde on suomalaisen Stanley Cup -voittajan Ville Niemisen käyttämä Suomen maajoukkueen pelipaita alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Nieminen, joka nousi huipulle uransa aikana värikkäällä ja periksiantamattomalla pelityylillään, teki tämän paidan kanssa historiaa, ja sen hankkiminen on ainutlaatuinen tilaisuus suomalaisille jääkiekon ystäville.

Jalkapallofanit löytävät huutokaupasta myös mielenkiintoisia aarteita, kuten avaamattomia laatikoita vuoden 1998 Panini-korteista ja vuoden 2006 minitarroista, joissa esiintyvät huippupelaajat kuten Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ja Zlatan Ibrahimovic. Lisäksi tarjolla on harvinaisuuksia, kuten Pelen greidattu Rookie-kortti vuodelta 1958, mikä on ehdottomasti hieno lisäys jokaisen jalkapallokeräilijän kokoelmaan.

Suomisarjojen kerääjät löytävät huutokaupasta myös omat helmensä, kuten 1993-94 Sisun esittelykortteja ja 2004-05 Cardsetin nimikirjoitus harvinaisuuksia. Näitä kohteita ei näy julkisesti myynnissä usein, joten kyseessä on tilaisuus hankkia jotain todella erityistä omaan kokoelmaan.

Yksi ehdottomasti mainitsemisen arvoinen kohde on vuoden 2016 Evolution reverse foil versio suosituimmasta Pokemonista, Charizardista. Tämä kortti on greidattu PSA 10 -luokitukseen, mikä tekee siitä äärimmäisen halutun keräilykappaleen. Vain noin 10% PSA:lla näistä greidatuista Charizardeista on saanut korkeimman mahdollisen arvosanan, mikä tekee tästä kohteesta todellisen Pokemon-keräilijän unelman.

Hellman Huutokaupat kutsuu kaikki keräilyn ja urheilun ystävät mukaan tähän ainutlaatuiseen tapahtumaan. Lisätietoja huutokaupasta ja sen kohteista löytyy osoitteesta www.hellmanhuutokaupat.fi.

Lisätietoja:

Oy Hellman huutokaupat

Tatu Untinen puh 02 2547200

tatu.untinen@filateliapalvelu.com