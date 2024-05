Suomen ja Norjan välisen poroesteaidan sijainti Inarijokivarressa linjataan kesän aikana

Suomen ja Norjan välisessä valtiosopimuksessa on sovittu, että Suomen valtio rakentaa poroesteaidan välille Angeli−Vanha Karigasniemi. Uutta aitaa rakennetaan, jotta estetään porojen pääsy toisen valtion alueelle. Uusi poroesteaita rakennetaan Angelista Palkasjoelle, noin 40 kilometrin matkalle. Aita rakennetaan tien numero 9704 ja Inarijoen väliin, niin lähelle rajaa kuin maasto-olosuhteiden vuoksi on mahdollista.

Palkasjoelta Vanhaan Karigasniemeen (Hávgalásis, Inarijoen ylityspaikka) uutta aitaa ei rakenneta: alueella on jo olemassa oleva kansallinen esteaita, joka muuttuu valtiosopimuksen mukaiseksi aidaksi. Inarijoen ja Kaarasjoen yli ei rakenneta aitoja. Sen sijaan jokien kummallekin puolelle rakennetaan aidat ja lisäksi rakennetaan johdeaitoja estämään poroja ylittämästä jokia.

Tulevan kesän aikana tehdään alustavalle aitalinjalle kohdistuvaa maastotutkimusta. Maanmittauslaitos on myöntänyt tutkimusluvan maastotöitä varten. Touko-kesäkuun vaihteessa Lapin ELY-keskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen edustajat kulkevat maastossa linjaamassa ja digitoimassa poroesteaidan sijaintia. Eurofins Ahma tekee luontoselvitystä kesä-heinäkuun aikana. Lisäksi Lapin ELY-keskus on varautunut mahdollisen arkeologisen selvityksen tekoon. Maastotöissä on 2–3 henkilöä kerrallaan.

Maastotöissä selvitetään aidan sijaintia ja käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeellisia seikkoja. Lopullinen sijainti tullaan merkitsemään maastoon huomiokepeillä tai muulla vastaavalla tavalla. Tutkimusvaiheessa puita ei kaadeta tai raivata aitalinjaa. Tutkimusvaiheen maastotyöt eivät vaikeuta kiinteistöjen käyttöä.

Tutkimusta tekevät henkilöt käyttävät alueen tiestöä kulkemiseen. Tiealueen ulkopuolella kuljetaan pääsääntöisesti jalkaisin tai mahdollisesti mönkijällä.

Suomen ja Norjan välillä on yhteistä aitaosuutta yhteensä 450 km. Valtiosopimuksen mukainen suomalais-norjalainen poroaitakomissio päättää esteaidan sijainnista sekä valvoo aidan rakentamista ja kunnossapitoa.

Lue lisää:

Poroesteaidan rakentaminen välillä Angeli–Vanha Karigasniemi