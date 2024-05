Destia ja Equans Solar & Storage aloittavat yhteistyön Suomen aurinkovoimamarkkinoilla

Vihreän sähkön kysynnän kasvun myötä Suomeen suunnitellaan suuren kokoluokan aurinkovoimapuistoja. Destia näkee mahdollisuuksia aurinkovoimainfran rakentamisessa ja on siksi perustanut Aurinkovoimarakentaminen-yksikön vastaamaan uusiin mahdollisuuksiin ja aloittaa yhteistyön Equans Solar & Storagen kanssa. Equans Solar & Storage on asentanut jo 5,5 gigawattia aurinkovoimaa eri puolille maailmaa ja tunnetaan yhtenä johtavista aurinkoenergiatoimijoista, joka nyt aikoo laajentaa toimintaansa Suomeen.

Yhdessä Destia ja Equans Solar & Storage, jotka molemmat ovat osa Bouygues-konsernia*, tarjoavat suunnittelu-, hankinta- ja rakentamispalveluita energiantuottajille ja hankekehittäjille ja ovat näin mukana toteuttamassa Suomen energiamurrosta.

”Suomi on tällä hetkellä keskellä energiamurrosta ja siirtymässä kohti uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa. Suomessa on jo vahva tuulivoimamarkkina, joten sijoittajien, kehittäjien ja muiden toimijoiden huomio kääntyy yhä vahvemmin aurinkovoiman puoleen. Yhteistyöllä Equans Solar & Storagen kanssa tuomme kansainvälistä asiantuntemusta Suomen kasvavaan aurinkovoimamarkkinaan ja tarjoamme suuren kokoluokan aurinkovoimapuistoja työstäville aurinkovoiman hankekehittäjille tarvittavan osaamisen yhdestä paikasta”, sanoo Jarkko Lahti, Destian Aurinkovoimarakentaminen -yksikön päällikkö.

Suomen aurinkovoimaenergian kapasiteetin odotetaan kasvavan 400 megawatista 8 000 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Siirtymään sisältyy useita suuren kokoluokan aurinkovoimapuistoja 30 megawatista aina isoimpien puistojen yli 500 megawattiin, joka vastaa keskimäärin 90 000 kotitalouden sähkönkulutusta**. Aurinkovoimakapasiteetin kasvu tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vastata vihreän energian kasvavaan kysyntään ja siirtyä kohti hiilineutraaliutta.

“Suomen markkina tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden, kun suuren kokoluokan aurinkovoimaprojekteja alkaa käynnistyä. Suunnittelemme ja toimitamme avaimet käteen -periaatteella laadukkaita aurinkovoimapuistoja ympäri maailmaa ja voimme jakaa laajaa osaamistamme Destialle. Olemme iloisia yhteistyöstämme Destian kanssa ja heidän vahvasta paikallisesta osaamisestaan, sillä yhdessä voimme tarjota korkeatasoisia palveluita aurinkovoimakehittäjille Suomessa”, sanoo Elisabeth Benedetto, Equans Solar & Storagen johtaja ja Equansin tytäryhtiön Bouygues Energies & Servicesin Energies-liiketoiminnan johtaja.

Yhteistyö mahdollistaa kilpailukykyiset ja korkeatasoiset suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen palvelut aurinkovoimahankkeiden kehittäjille Suomessa niin suorituskyvyn, luotettavuuden kuin turvallisuudenkin osalta.

DESTIA

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 640 miljoonaa euroa. www.destia.fi

EQUANS SOLAR & STORAGE

Equans Solar & Storage on kumppani, joka tarjoaa skaalatut, integroidut ja tehokkaat ratkaisut avaimet käteen -periaatteella aurinko- ja varastointiprojekteille vuosikymmenten kokemuksella.

Palvelumme kattavat koko arvoketjun suunnittelusta käyttöön, mukaan lukien asennuksen ja huollon. Tarjoamme muun muassa suurten aurinkovoimapuistojen kehittämis- ja toimituspalveluita, kantaverkkotason energiavarastointiratkaisuja (BESS) sähköntuottajille sekä energiaverkkojärjestelmiä.

Equans Solar & Storage toimii 15 maassa ja sillä on yli 1 500 aurinkoenergian ja korkeajännitteen asiantuntijaa. Yhtiö asentanut 5,5 GW aurinkoenergiakapasiteettia maailmanlaajuisesti, 550 MWh BESS-energiavarastointiratkaisuja ja käyttää ja ylläpitää noin 2 GW:n edestä aurinkovoimaloita.

Missiomme: palvella energiasiirtymää ja vähähiilistä maailmaa hyödyntämällä asiantuntemustamme aurinkoenergian ja varastoinnin alalla. www.equans.com/solar-storage

Equans Solar & Storage on Equansin erikoisbrändi. Bouygues-konsernin tytäryhtiö Equans on maailman johtavia toimijoita energia- ja palvelusektorilla. Sillä on toimintaa 20 maassa, 90 000 työntekijää viidellä mantereella ja sen liikevaihto oli 18,8 miljardia euroa vuonna 2023.

Huomioita toimittajille:

* Destia on osa kansainvälistä Colas-konsernia, jonka omistaa Bouygues-konserni. Equans Solar & Storage on Equansin erikoisbrändi. Equans on osa Bouygues-konsernia.

** Laskelma perustuu 5 000 kw:n keskimääräiseen käyttöön.