Tutkimuskonsortio kehittää turvallisia, laajavaikutteisia viruslääkkeitä ja rokotteita

Jyväskylän yliopisto maailman parhaiden joukossa CWUR-yliopistovertailussa 13.5.2024 08:40:46 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopisto arvioitiin sijalle 619 kansainvälisessä The Center for World University Rankings (CWUR) -yliopistovertailussa, jossa oli mukana lähes 21 000 akateemisen tutkinnon myöntävää yliopistoa. JYU on siis maailman parhaiden 3 prosentin joukossa.