No Rules! - Windows95manin suuri kotiinpaluukeikka Espoossa 31.5.

"This is Finland! Get over here!", kommentoi Windows95man ja toivottaa kaikki tervetulleiksi Espooseen pitämään yhdessä hauskaa.

Windows95man, oikealta nimeltään Teemu Keisteri, edusti Suomea Malmössä järjestetyissä Euroviisuissa yhdessä Henri Piispasen kanssa kappaleellaan No Rules. Ennen viisuja kappaleesta julkaistiin myös Tapiola Sinfoniettan kanssa toteutettu orkesterisovitus.

Ilon ja vapauden sanomaa levittävä kappale on riemastuttanut ihmisiä ympäri maailmaa. No Rules on elämänohje, jota Windows95man on noudattanut koko taiteilijanuransa ajan. Se on vastalause harmaalle arjelle, jossa ylempi auktoriteetti sanelee "normaalin" ja määrittelee, miten saat olla ja elää, miltä saat näyttää, ketä saat rakastaa ja miten saat käyttäytyä.

Espoon kaupungin järjestämään tapahtumaan on vapaa pääsy, eikä ikärajaa ole.

”Windows95Manin taiteilijuuden hengessä haluamme tuoda ihmisille iloa sekä edistää osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta tarjoamalla tapahtuman, johon voi tulla vaikka koko perheen kanssa”, kulttuurijohtaja Susanna Tommila kertoo.

Vaakunatori sijaitsee Espoon keskuksen rautatieaseman vieressä, jossa ovat myös sisäisen bussiliikenteen pysäkit. Ruuhkien ja päästöjen välttämiseksi yleisölle suositellaan konserttiin saapumista julkisella liikenteellä.

Windows95man

Kotiinpaluukeikka

Pe 31.5.2024 klo 19.00

Vaakunatori, Espoon keskus

Espoonkatu 1, 02770 Espoo

Kulkuyhteydet HSL.fi/reittiopas

Lisätietoja:

Tapahtumasuunnittelija Janne Nieminen, Espoon kaupunkitapahtumat

+358 50 563 1672, janne.nieminen@espoo.fi

Einari Stylman, All Day +358 50 550 8761 einari@allday.fi+358 50 550 8761