OAF 2024 ohjelma on nyt julkistettu!

OAF valtaa tilaa outsider-taiteelle sekä antaa äänen taidekentän ja yhteiskunnan ulkopuolisille. OAF 2024 esittää monialaisen taideohjelman kaupunkitiloissa, radiossa ja verkossa. Festivaalin tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta tuomalla ihmisiä yhteen ja mahdollistamalla uusia kohtaamisia. OAF tukee vaikeasti työllistyvien taiteilijoiden asemaa ja luo uusia työllistymisen polkuja. Festivaalin tuottaa outsider-taiteen tuotantotalo Pertin Valinta, järjestäjäkumppaneina toimivat Kukunori ry ja Autismisäätiö. Festivaalin ilmeen on suunnitellut graafikko Klaus Welp. Katso festivaalin esittelyvideo täältä.

OAF valtaa Helsingin ja Espoon kulttuuritiloja

OAF valtaa tänä vuonna Helsingin ja Espoon kulttuuritaloja. Tapahtumien liput ovat myynnissä lippukaupoissa (Tiketti // Lippu.fi- linkit). OAF tapahtumat ovat saavutettavia ja turvallisia kaikille. Ohjelmistossa on paljon ilmaistapahtumia ja online-ohjelmaa. Katso tarkemmat tapahtumatiedot festivaalisivustolta täältä. Ohjelmaa päivitetään juhannukseen asti.

Vuoden 2024 päätapahtumapaikkana toimii Elannon vanha leipätehdas, minne rakentuu avajaisviikonloppuna elämyksellinen tapahtumakokonaisuus Kulttuurikeskus Caisan, Tekstin talon ja Mad House Helsingin yhteistyönä. Taidenäyttelyt ovat esillä Caisan ja Pertin Valinnan gallerioissa, lyhytelokuvia ja musiikkiesityksiä Caisassa sekä runoja ja performansseja Tekstin talolla. Oheisohjelmassa on työpajoja, keskusteluja ja DJ -keikkoja.

Keskustelujen teemoina korostuvat erityisesti valta ja vallattomuus, mielenterveys ja unelmat.

Tänä vuonna OAF -tapahtumia voi kokea myös Espoossa useissa eri kohteissa. Festivaalin toisena viikonloppuna Sellosalin valtaa kolmen hammondin kokoonpano Salonen-Gustavson-Gröhn, ja Kannusalin täyttää Miika Turusen ja Kalevi Helvetin kuratoima Pertin Valinnat -liveshow.

OAF on ulkopuolisten vallankumous

OAF -ohjelma kuratoidaan inklusiivisen kuratoinnin periaatteella. Festivaalille haki tänä vuonna yli 400 eri alojen taiteilijaa, joista valittiin 33 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Taiteilijavalinnoista vastasi festivaalin taiteelliinen työryhmä, johon kuuluu monialainen joukko outsider-taiteilijoita ja taiteillijamentoreita. Jaana Miettinen, Johanna Konttinen, Silja Pasila, Pekka Elomaa ja Jani Leinonen kuvataiteen työryhmästä kuvaavat tämän vuoden ohjelmaa erityisen monipuoliseksi: “Ohjelma on monimuotoinen niin teemojen, tekniikoiden kuin taiteilijoidenkin puolesta. Mielestämme se tuo hyvin esiin sitä, mitä kaikkea outsider-taide voi olla.”

Kirjallisuusohjelman kuraattorit, Aleksis Salusjärvi ja Sanni Purhonen nostivat ohjelmaan kirjallisuuden ulkopuolista kirjallisuutta. “Kyseessä on oikeastaan vallankumous, josta avautuu omalakisia tekstimaailmoja. Erilaisten taiteilijoiden ja tyylien kokonaisuus muodostaa mosaiikin. Esillä on visuaalista ja esiintyvää runoutta, uusia alkumyyttejä ja teksteillä luotuja rinnakkaismaailmoja. Tekstejä yhdistävät introspektio ja kokemuslähtöisyys.”

Musiikkiohjelman kuraattorit Riikka Hänninen, Felix Lybeck ja Sami Helle yllättyivät hakijoiden monimuotoisuudesta. "Valintaprosessi oli haastava mutta nautinnollinen. Hakijoita oli todella paljon ja eri tyylien kirjo valtava. On upeaa nähdä elokuussa esiintyjät lavalla tuomassa iloa festivaalivieraille”, Sami Helle kommentoi.

Panu Prinssi Palm ja Ilona Ahti kuratoivat elokuvaohjelmaa. “Tänä vuonna luvassa on todella ennakkoluuloton meininki, kun taiteilijat kirjavin taustoin tuovat näytille sieluntöitään. Pääelementiksi muodostui luonto ja ihmisen suhde siihen. Toisaalta suhde on pimeä ja pelottavakin, mutta toisaalta pelon voi kohdata myös huumorilla ja herkkyydellä. Lisäksi luvassa on myös aivan toismaallisia visuaalisia spektaakkeleja, joiden näkemistä ei voi olla suosittelematta!”

Esitystaiteen ohjelman kuraattorit Henry Saarikko ja Anne Naukkarinen olivat työryhmässä mukana ensimmäistä kertaa. Naukkarinen pohti, mitä esitystaide voi olla ja miten esitystaiteen määritelmä elää uusien teosten ja tekijöiden kautta. Henry Saarikon mukaan kuratointityö oli jännittävää. “En tiennyt kuratoinnista oikeastaan mitään. Työ oli

kuitenkin kivaa, ja sain apua työn eri vaiheissa. Toivon todella, että yleisö löytää tapahtumiin paikalle, ja että taiteilijat saavat kunnon aplodit!”

Tänä vuonna työryhmässä oli mukana myös kaksi kansainvälistä mentoria, Jennifer Gilbert (UK) ja Pierre Leichner (CA). Jennifer ja Pierre valitsivat ohjelmasta kolme suosikkiaan, joista yksi palkitaan festivaalin avajaisjuhlassa vuoden 2024 taiteilijana.

Suosikkien listalle nousivat Breathing Reef -lyhytelokuvan tekijät Satu ja Maima Tani, vaasalainen lauluntekijäduo Madde Matilda sekä itseoppinut kuvataiteilija Jussi Ruusulampi.

“Unelmoimme siitä, että kaikki saavat unelmoida”

-OAF kuraattori Henry Saarikko



OAF 2024 Kuvalinkit

Festivaalijuliste Festivaalin traileri Pressikuvat Teoskuvia



OAF 2024 taiteilijat Petri Keckman, Kanimaattorit, Satu & Maima Tani, Aleksi Leskinen, Kardo Shiwan, Vahid Goodarzpour, Pure, Noora Juppi, Fri Nilas Lindell, Harold Hejazi, Minni Välipakka, Isaque Sanches, Milo Ruut, Mikael Diedrich Gripentrog, Tom Runeberg, Kristiina Murola, Collins Ngiesi, Madde Matilda, Stella Massa, Ondi, MC Zen & Urbaani unelma, Timjune Tianjun Li, Anton Amit, Milla Pihlajamäki, Tanja Huntus, Matti Salmela, Jussi Ruusulampi, Tonya (Ton) Melnyk & Masha Ravlyk, Ville Färsaaret, Kai-Erik Relanti ja Juhani Rusanen.

OAF 2024 yhteistyökumppanit NextgenerationEu, Taiteen edistämiskeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Koneen Säätiö, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, WSOY, Helsingin Juhlaviikot, Tiketti, Kyrö Distillery Company, Radio Helsinki, Mad House Helsinki, Kulttuurikeskus Caisa, Tekstin talo, Bruket, Alvi ry, Hotel Glo Arts, Outshine, Grano, Sellosali, Kannusali, Näyttelykeskus WeeGee, Lastenkulttuurikeskus Aurora, Espoon kulttuurikeskus, Prymachenko säätiö, Arilyn, Autismisäätiö, Kukunori ry.