S-Pankki Kiinteistöjen hallinnoiman salkun lääkärikeskus uudistui peruskorjauksessa

Helsingin Raumantie 1 a:ssa sijaitsevan Pihlajalinna Dextra Munkkivuori -lääkärikeskuksen ilme on uudistunut perusteellisesti. Kiinteistössä toteutettiin laaja julkisivuremontti, jossa modernisoitiin rakennuksen ulkonäköä ja parannettiin energiatehokkuutta. Kiinteistö on saavuttanut arvostetun BREEAM Excellent -ympäristösertifikaatin, mikä on tunnustus rakennuksen ympäristöystävällisyydestä, energia- ja kestävyysstandardien täyttymisestä, sekä kestävän kehityksen edelläkävijyydestä.

Remontin yhteydessä kiinteistön pihajärjestelyihin on myös panostettu, mikä parantaa asiakkaiden saapumista ja liikkumista. Sisäänkäyntiä on uudistettu, ja sisätiloissa tehty käyttäjämuutostyöt tukevat paremmin päivystystoimintaa.

"Peruskorjauksen myötä Pihlajalinna Dextra Munkkivuoren toimintaedellytykset ovat parantuneet huomattavasti. Olemme erityisen iloisia energiatehokkuuden merkittävästä parannuksesta ja ympäristöystävällisistä ratkaisuista, jotka BREEAM Excellent -sertifikaatti kuvastaa. Näiden uudistusten ansiosta voimme tarjota entistä parempia ja kestävämpiä puitteita terveyspalveluiden käyttöön", kertoo rakennuttajapäällikkö Timo Vasa S-Pankki Kiinteistöistä.



1980-luvulta lähtien kiinteistö on kasvanut ja kehittynyt palvelemaan alueen asukkaiden terveydenhuollon tarpeita. Pihlajalinna Dextra Munkkivuori tarjoaa pääkaupunkiseudun kattavimmat yksityiset päivystyspalvelut. Kiinteistö on uudistettu vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia ja palvelun laatua, säilyttäen kuitenkin pitkän historian arvokkaana osana toimintaansa.

"Pihlajalinna Dextra Munkkivuorella on pitkät perinteet päivystyspalveluissa. Hoidamme kaiken ikäisiä asiakkaita ja olemme auki viikon jokaisena päivänä. Rakennuksen uudistuksen myötä meidän on mahdollista palvella alueen asukkaita entistäkin tehokkaammin, sillä rakennus vastaa nyt aiempaa paremmin nimenomaan päivystyspalvelujen tarpeisiin. Meille on erittäin tärkeää tarjota nopea hoitoon pääsy ja sujuva hoitopolku asiakkaillemme”, Pihlajalinnan Etelä-Suomen aluejohtaja Taru Mäki sanoo.

Pihlajalinna Dextra Munkkivuoren päivystys sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Päivystyksen lisäksi Munkkivuoressa on tarjolla useiden eri erikoisalojen palveluita, esimerkiksi gynekologiset, urologiset ja gastrokirurgin vastaanotot sekä silmäkirurgian toimintaa.

S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kiinteistösijoitussalkkuja Fennian sijoitusorganisaation tukena. Sijoitussalkut sisältävät suoria kiinteistösijoituksia, osaomisteisia yhteissijoituskiinteistöjä sekä epäsuoria kiinteistörahastosijoituksia.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy hallinnoi 31.12.2023 yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Vuoden 2023 lopussa rahastot omistivat yhteensä yli 2 600 asuntoa, 59 toimitilakiinteistöä, noin 523 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 34 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 195 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on noin 2 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 38 000.

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajista. Konsernilla on kattavat ja laadukkaat lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut sekä työterveys- ja vakuutusyhteistyöpalvelut. Lisäksi Pihlajalinna tarjoaa hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä taataan vaikuttavat palvelut kansalaisille. Pihlajalinnalla työskentelee noin 7 000 työntekijää ja 2 200 ammatinharjoittajaa. Vuonna 2023 Pihlajalinnan liikevaihto oli 720 miljoonaa euroa. Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

BREEAM Excellent -sertifikaatti on arvostettu rakennusten ympäristöystävällisyyden arviointijärjestelmä. Se myönnetään rakennuksille, jotka täyttävät korkeat ympäristö-, energia- ja kestävyysstandardit ja edustavat kestävän kehityksen etulinjaa rakennusalalla.

