Pirkanmaan kokoomuskansanedustajat: Pirkanmaalaisiin yrityksiin luotetaan Suomen turvallisuuden kehittämisessä

Puolustusministeriö tiedotti tänään 14.5. uudesta Puolustusvoimien tutkimusohjelman tutkimusprojektien hankinnasta, joka koostuu 17 projektista. Pirkanmaalaisista toimijoista projekteja ovat voittaneet 61 Northpoint Solutions Oy, Solita Oy ja Senop Oy. Pirkanmaan kansanedustajat Pauli Kiuru, Sofia Vikman ja Aleksi Jäntti (kok.) ovat tyytyväisiä, että Pirkanmaan yritykset ovat hyvin edustettuina uudessa hankinnassa.

Puolustusvoimien tutkimusohjelma 2025 tuottaa tietoa strategisen suunnittelun tueksi sekä kehittämisohjelmissa hyödynnettäviksi. Ohjelmassa selvitetään uusia teknologisia mahdollisuuksia ja niiden yhdistämistä olemassa oleviin teknologioihin.

"Suomen maanpuolustuksen edistämiseksi ja vahvistamiseksi on oltava paras mahdollinen käytettävissä oleva tieto teknologioiden mahdollisuuksista. Pirkanmaalla toimivilla yrityksillä on pitkä kokemus maailman parhaiden teknologioiden kehittämisestä puolustustoimintaan", Pauli Kiuru sanoo.

Hankintaohjelmalla on vahva kytkös Suomen profiiliin Natossa. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi profiloituu Natossa arktisen ja Itämeren alueen turvaamisessa, kokonaisturvallisuudessa, kyber- ja informaatioturvallisuudessa, hybridiuhkien torjumisessa sekä muun muassa tekoäly- ja kvanttiteknologiassa.

"Yritysten osaaminen edistää Suomen profiloitumista Natossa. Suomen turvallisuuden kannalta on olennaista, että Nato-mailla on ymmärrys Suomen turvallisuusympäristöstä. Lisäksi yrityksillämme on paljon annettavaa Naton kyvykkyyksien kehittämisessä", Vikman painottaa.

Tutkimusohjelmaan kuuluvat projektit toteutetaan vuosina 2025-2028. Rahoitusta on vuositasolla varattu kuusi miljoonaa euroa, yhteensä 24 miljoonaa euroa.

"Vaikeista talousajoista huolimatta Orpon hallitus ei tingi Suomen turvallisuudesta. Ilman turvallisuutta meillä ei ole hyvää yhteiskuntaa, palveluja ja hyvinvointia. Puolustusteollisuuden ja -tutkimuksen tukeminen on tärkeää myös Suomen kilpailukyvylle", Aleksi Jäntti toteaa.