Syötävä Helsinki -viikot ovat ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-alojen yhteistyön tulos – tarjolla sata tapaa kokea kaupungin laadukas ruokakulttuuri

Kymmenen päivän päästä käynnistyvät Syötävä Helsinki -viikot kutsuvat nauttimaan helsinkiläisistä ruoka- ja juomaelämyksistä ympäri kaupunkia. Syötävä Helsinki on laaja ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoiden yhteisponnistus, jolla nostetaan esille kaupungin monipuolista ruokakulttuuria 100 tapahtuman voimin.

Syötävä Helsinki -lähtölaskennan alkaessa Helsingin kaupunki kutsui yhteistyökumppaneitaan keskustelemaan helsinkiläisen ruokakulttuurin ja ruokamatkailun vahvuuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista 14.5. järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva avasi tilaisuuden painottamalla Helsingin kaupungin panostuksia ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-alan elinvoimaan.

– Helsinki tarjoaa jo nyt maailmanluokan elämyksiä niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Haluamme olla tulevaisuudessakin kestävä ja monipuolinen ruokakaupunki, johon tullaan kaukaakin, totesi Rinkineva.

Mediatilaisuuden paneelikeskustelussa pohdittiin muun muassa, mitkä ovat Helsingin ja Suomen erottautumistekijät ruokakulttuurin ja kaupallisen kehittämisen näkökulmasta. Fazerin Chef de Cuisine Tapio Bergström korosti suomalaisen lähiruoan ja elintarviketurvallisuuden merkitystä.

– Suomalainen ruokakulttuuri on ainutlaatuinen yhdistelmä perinteitä, rohkeaa innovointia ja jatkuvaa uudistumista, mikä tekee meistä erottuvan ruokakohteen. Suomalainen ruokakulttuuri saa inspiraationsa luonnosta ja neljän vuodenajan tarjoamista paikallisista sesonkiraaka-aineista. Suomessa voi luottaa siihen, että ruoka on aitoa ja turvallista, sanoi Bergström.

The Helsinki Distilling Companyn Master Blender Kai Kilpinen näkee myös paljon potentiaalia helsinkiläisen ruoka- ja juomakulttuurin kehittämisessä.

– Helsinki on ainutlaatuinen pääkaupunki, jonka kaikkia ulottuvuuksia ei maailmalla vielä ymmärretä. Meillä on urbaanin sykkeen lisäksi paitsi maailmanluokan saaristo, myös upeita metsiä ja edelleen viljelykäytössä olevaa peltoa. Meidän tislaamoltammekin on suora näkymä ohrapellolle, joten pystymme varmuudella jäljittämään viskimme raaka-aineen arvoketjun, kertoo The Helsinki Distilling Companyn perustajaosakas ja Master Blender Kai Kilpinen ja lisää:

– Pystyäksemme kilpailemaan kansainvälisistä matkailijavirroista, tulee meidän kuitenkin ensin yhdessä päättää se sarja, missä painimme. Helsingillä on mahdollisuus rakentaa hyvästä palvelusta ja korkeasta laadusta itselleen vetovoimatekijä ja kilpailuetu. Se vaatii kuitenkin Helsingin kaupungin, yritysten ja myös valtion pitkäjänteistä strategista sitoutumista ruokamatkailun kehittämiseen.

Kespron kaupallinen johtaja Jerry Tiittala otti kantaa ruokainnovaatioiden kehittämisen ja kaupallisen potentiaalin näkökulmasta.

– Hyödynnämme suomalaista puhtautta ja laatua, jotka ovat jo itsessään merkittäviä kilpailuetuja. Helsingin on mahdollista nousta kansainvälisesti arvostetuksi ruokakaupungiksi, kun yhdistämme nämä elementit innovatiivisesti ja kestävästi. Tämä edellyttää yhteistyötä koko ruokaketjussa, alkaen tuottajista aina kuluttajiin asti.

Sata herkutteluun houkuttelevaa tapahtumaa

Tilaisuudessa keskusteltiin myös Helsingin asemasta ruokamatkailukohteena.

– Helsinki tarjoaa kiehtovan yhdistelmän paikallista ruokakulttuuria ja kansainvälistä osaamista, mikä houkuttelee yhä enemmän ruokamatkailijoita kaikkialta maailmasta, totesi matkailupäällikkö Nina Vesterinen Helsingin kaupungilta.

Ruokamatkailu Helsinkiin on tällä hetkellä erityisen mielenkiintoista. Alkukesän Syötävä Helsinki -viikot tarjoavat sadan ruoka- ja juomatapahtuman kattauksen, joka on kehitetty laajalla ravinto-, matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoiden yhteistyöllä. 24.5.–16.6. tarjolla olevasta kattauksesta löytyy erikoisannoksia ja teemallisia menuja, festivaaleja ja brunsseja, sekä työpajoja ja ruokakierroksia, jotka tuovat esiin Helsingin rikasta ruoka- ja juomatarjontaa.

Sunnuntaiaukioloa kokeilevia ravintoloita ja kauppahallien ruokakierroksia

Syötävän Helsingin starttiviikonloppuna monet helsinkiläisravintolat avaavat ovensa poikkeuksellisesti myös sunnuntaina ja maanantaina 26.–27.5. Syötävä Sunnuntai -tapahtumassa on mukana noin 30 ravintolaa, joiden herkuista voivat nauttia niin kaupunkilaiset kuin Helsinkiin saapuvat Michelin-tähtien julkistamistilaisuuden kutsuvieraat.

Syötävä Helsinki -viikoille aukeaa myös Torikortteleiden kesäterassi. Senaatintorin laidalle nousee viime vuoden tapaan terassialue, jossa Torikortteleiden ravintoloitsijat tarjoilevat kesäisiä herkkuja. Kesäterassin viereen Senaatintorille rakentuu myös MICHELIN Guide Ceremony Nordic Countries -gaalan kisakatsomo maanantaina 27.5.2024 klo 16–20.00. Kisakatsomossa jokainen pääsee aistimaan Michelin-tähtigaalan tunnelmaa, samalla Torikortteleiden kesäterassien antimista nauttien.

Helsinkiläisen ruokakulttuurin historiaan ja nykypäivään pääsee tutustumaan kauppahalleissa opastetuilla ruokakierroksilla. Hakaniemen kauppahalliin, Vanhaan kauppahalliin sekä Hietalahden kauppahalliin on kuhunkin käsikirjoitettu herkulliset sisältökokonaisuudet, joiden opastukset toteuttaa Helsinki Oppaat ry. Maksullisia kierroksia tehdään tilausryhmille, mutta Syötävä Helsinki -ruokaviikoilla tarjolla on myös ilmaiskierroksia.

Kaupungintalolla avautuu 29.5. moniaistillinen 360° Syötävä Helsinki -elämyshuone, jossa helsinkiläisen ruokatarinan voi aistia ja kokea kuvan ja äänen sekä ennakkoon tilattavissa olevien makupalojen kautta. Huone on toteutettu Haaga-Helian opiskelijoiden yhteistyönä. Ruokatarjoiluista vastaa Palmia.

Tutustu Syötävä Helsinki -tapahtumiin ja merkkaa suosikkisi muistiin tapahtumat.hel.fi -sivuilla (hakusana ”Helsingin ruokavuosi 2024”) ja hel.fi/syotavahelsinki -sivuilla.

Pohjoismaisten ravintoloiden uudet Michelin-tähdet, MICHELIN Green Stars -tunnustukset ja erikoispalkinnot julkaistaan Helsingissä 27. toukokuuta 2024 MICHELIN Guide Ceremony Nordic Countries -tilaisuudessa. Helsingin kanssa yhtä ravintola-alan tärkeimmistä tapahtumista ovat toteuttamassa Visit Finlandin rinnalla Fazer, The Helsinki Distilling Company, Kespro ja Valio Aimo.

