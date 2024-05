Ihmisoikeusasiantuntija: Sovinnon ja luottamuksen edellytykset valtion ja saamelaisten välillä ovat heikentyneet

Onko sovinto ja luottamus Suomen tasavallan ja alkuperäiskansa saamelaisten välillä mahdollinen? Ihmisoikeusasiantuntija Martin Scheinin arvioi Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle laatimassaan selvityksessä sovinnon edellytysten heikentyneen 2010-luvun alusta lähtien.

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 2011 alkaen puuttunut saamelaisen alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuteen ja torjunut saamelaisten parlamentin, Saamelaiskäräjien, kannanotot omasta identiteetistään ja jäsenyytensä ehdoista. Saamelaiskäräjälain äänioikeussäännöksestä on tullut kynnyskysymys, jonka korjaamista on luvattu saamelaisille hallitusohjelmissa, toimikuntamietinnöissä ja hallituksen esityksissä. Muutoslupaukset on kuitenkin lähes 10 vuoden ajan torjuttu Eduskunnan käsittelyssä.

Kansainvälisellä tasolla alkuperäiskansaoikeudet ovat kehittyneet merkittävästi. YK:n yleiskokous hyväksyi julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista vuonna 2007. Julistuksesta on tullut tärkeä osa alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumista koskevaa tulkintaa.

Itsemääräämisoikeus on julistuksen mukaisesti alkuperäiskansaoikeuden ydintä, jota Suomen valtio nyt julkaistavan selvityksen mukaan toistuvasti loukkaa. Kansainväliset ihmisoikeussopimusten valvontaelimet, YK:n ihmisoikeuskomitea ja YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea, ovat vahvistaneet Suomen valtion loukanneen sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta, että rotusyrjinnän vastaista yleissopimusta.

Alkuperäiskansaoikeudet ovat nousseet ajankohtaisiksi myös saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisessa. Jokisaamelainen elämänmuoto on uhanalaistunut lohen kalastuksen ollessa kiellettyä neljättä vuotta. Saamelaisen poronhoidon edellytysten pelätään heikkenevän entisestään mm. vihreän siirtymän mukanaan tuomien uusien teollisten hankkeiden seurauksena.

Scheininin kirjoittama oikeudellinen erillisselvitys julkaistaan maanantaina 20.5. Helsingin yliopiston päärakennuksen 3. kerroksen Tekla Hultin -salissa klo 10–12. Tilaisuus on kaikille avoin.

Tilaisuuden ohjelma:

10.00 Avaus, komission puheenjohtaja, työelämäprofessori Hannele Pokka

10.10 Kansainväliset alkuperäiskansaoikeudet ja niiden toteutuminen Suomessa – erillisselvityksen esittely, professori Martin Scheinin

10:40 Paneelikeskustelu

keskustelijoiden esittäytyminen

alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen Suomessa – oikeudelliset näkökohdat ja saamelaisyhteisön kokemukset

yleisön ja median kysymykset striimiä seuraavien kysymykset chatissa



11.45 Tilaisuuden päätös. Kahvitarjoilu aulassa

Asiantuntijapaneelin keskustelijat:

Tuomas Ojanen, valtiosääntöoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Laura Junka-Aikio, pohjoisen politiikan ja hallinnon professori, Lapin yliopisto

Janne Hirvasvuopio, Saamelaiskäräjien jäsen 2024

Tiina Sanila-Aikio, Saamelaispaliskunnat ry:n puheenjohtaja, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja 2015–2019

Kati Eriksen, utsjokelainen kalastaja, aktivisti ja elokuvaohjaaja

Striimaus: Tilaisuus striimataan ja sitä voi seurata osoitteessa:https://youtube.com/live/Iy2mcOJ5vEUo

Tallenne on katsottavissa tilaisuuden jälkeen komission verkkosivuilla https://sdtsk.fi/

Julkaisu: Kansainväliset alkuperäiskansaoikeudet ja niiden toteutuminen Suomessa

Valtioneuvoston julkaisuja 2024:25

Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-739-3

Riikkaidgaskasaš eamiálbmotvuoigatvuođat ja daid ollašuvvan Suomas

Stáhtaráđi almmustahttimat 2024:26

Bissovaš čujuhus: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-755-3