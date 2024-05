Lähitorit tarjoavat matalan kynnyksen palveluneuvontaa ja ohjausta maahan muuttaneille toukokuusta alkaen

Uusi älypuhelinkonsepti parantanut potilasturvallisuutta ja hoitotyön tehokkuutta Pirkanmaan hyvinvointialueella 7.5.2024 13:11:38 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueella on jatkettu digistrategian mukaista hoitotyön kehittämistä, joka on aloitettu jo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikana. Yksi merkittävimmistä toiminnan muutokseen tähtäävistä kehityshankkeista on uusittu älypuhelinkonsepti. Mobi on ammattilaisille räätälöity etälaite työtehtävien hoitamiseen. Jo aikaisemmin tehtyjen säästölaskelmien mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue säästää yli 7 000 tuntia kuukaudessa, kun potilaskirjauksia voidaan tehdä työaseman lisäksi myös mobiililaitteen avulla. Yksittäiselle hoitajalle tämä tarkoittaa noin 10 minuutin aikasäästöä per vuoro.