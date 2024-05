Afrikka muutti olohuoneeseeni on omaelämäkerrallinen tietoteos kahden kulttuurin kohtaamisesta

Jaana-Mirjam Mustavuoren tietoteos Afrikka muutti olohuoneeseeni – Arkea ja juhlaa kahden kulttuurin rajalla on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Afrikka muutti olohuoneeseeni – Arkea ja juhlaa kahden kulttuurin rajalla on ajankohtainen omaelämäkerrallinen teos kahden kulttuurin kohtaamisesta. Lämpimän henkilökohtaisesti kirjoitettu teos on maahanmuuttajan vaimon omakohtaista ihmettelyä kahden kulttuurin avioliitosta ja arjen monikulttuurisuudesta, mutta samalla se on myös tarkkanäköinen kuvaus maahanmuutosta, erilaisuuden kohtaamisesta ja siitä, miten kulttuuri meitä kaikkia muovaa.

Mustavuoren puoliso muutti Beninistä Suomeen vuonna 2016. Teos on suunnattu kaikille, jotka tekevät töitä maahanmuuttajien parissa, tutkivat maahanmuuttoa tai ovat kiinnostuneita kansainvälisyydestä ja muista kulttuureista. Tämä on kirja maailmanmatkaajille ja kansainvälistä työtä tekeville, mutta myös rakkaustarinoiden ystäville ja arjen antropologeille.

Jaana-Mirjam Mustavuori on vapaa kirjoittaja, kääntäjä ja kehotietoisuuskouluttaja. Hän on kirjoittanut use ta teoksia muun muassa hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Koulutukseltaan Mustavuori on juristi ja hän on aiemmin toiminut muun muassa tutkijana sekä työskennellyt lähes 20 vuoden ajan ihmisoikeus-, kehitys- ja ympäristöjärjestöissä.

MUSTAVUORI, JAANA-MIRJAM : Afrikka muutti olohuoneeseeni – Arkea ja juhlaa kahden kulttuurin rajalla

90 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789527584484

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2024

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.