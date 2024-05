Hyvä punaviini alle 9 eurolla!

Huomattavan edulliset viinit ovat vaikea kategoria. Löytyykö viineissä mitään luonteikkuuta? Iconossa on kaikki palaset kohdallaan.

Icono on kirkas ja keskirunsas sekä väriltään rubiininpunainen viini. Tuoksu on puhdas keskirunsas sekä nuorekas ja siinä punaisia hillomaisia marjoja. Lasista nousee kirsikkakompottia ja vaniljaa.



Alkumaku on kuiva sekä kohtalaisen hapokas. Viinin tanniinit ovat pehmeät. Maun intensiteetti on keskitasoa ja viinin hedelmäisyyttä sävyttää hieman makeat hiukan hillomaiset aromit kuten hillottu punainen kirsikka ja vanilja. Alkoholia on keskitasoa hiukan runsaammin ja se tulee keskipitkässä hiukan makeassa kirsikkahilloisessa jälkimaussa esille.

Icono on hyvä viini seurustelukäyttöön sekä rennommille ruoille. Barbeque ribsit sekä hampurilaiset ja pizzat ovat tälle viinille loistavia kumppaneita. Tarjoa noin 16-asteisena pienemmästä punaviinilasista. Laadultaan viini vastaa monia noin 12-13€ viinejä.

87/100 – Petri Pellinen

Fiksuviinin viinikaverin vinkki:

Avaa pullo 2 tuntia ennen tarjoilua ja kaada viini karahviin ilmaantumaan. Temperoi viini oikeaan tarjoilulämpötilaan laittamalla karahvi jääkaappiin noin 45 ennen tarjoilua.