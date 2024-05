SDP:n Joona Räsänen: ”Muuttuvatko hallituksen säästöt vain suuremmaksi lisäkuluiksi?”

”Nyt pitää hallituksen olla hereillä, että kymmenien miljoonien säästö ei muutukin satojen miljoonien verotulomenetyksiksi. Tässä ei ole mitään järkeä, että toimet vain pahentavat valtion taloustilannetta,” toteaa valtionvarainvaliokunnan verojaoston jäsen Joona Räsänen.

Orpon hallitus on kautensa aikana tehnyt myös useita lakiesityksiä, joilla verohallinnon tehtävätaakkaa on lisätty entisestään. Nyt hallitus yrittää yhtä aikaa siis lisätä ja vähentää verohallinnon tehtäviä. Tämä tempoilu ei hyödytä ketään.

Pääjohtaja Heikura listaa kehitystoiminnan, digitaalisen talouden, virtuaalivaluuttojen ja sijoitustoiminnan alueiksi, joiden muutoksiin verottaja ei voi jatkossa enää säästösyistä varautua. Samaan aikaan hallitus on lisäämässä verohallinnon tehtäviä. Ajankohtaisena esimerkkinä tästä on tiistaina 14.5. lähetekeskustelussa oleva HE 45/2024, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta. Etämyynnin valmisteveroon liittyvät esitykset toisivat puolestaan verottajalle lisätehtäviä.

”Hallitus teki virheen siinä, että se ei käynnistänyt valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa jo tänä vuonna, vaan säästöt aloitetaan kunnolla vasta ensi vuonna. Tähän päälle tulevat nyt kehysriihessä päätetyt satojen miljoonien lisäsäästöt. Järkevämpää olisi ollut aloittaa toimet jo kuluvana vuonna ja jaksottaa säästöt ylipäänsä useammalla vuodelle. Näin voitaisiin saavuttaa säästöjä ilman riskiä siitä, että hallitsematon kertarysäys muuttaa ne vain entistä suuremmaksi lisäkuluksi,” Räsänen muistuttaa.