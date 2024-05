Ennakkokutsu medialle: SDP:n vaalivalvojaiset 9.6.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Länsivaltioiden suhtautuminen Israeliin mahdollistaa Gazan sodan 8.5.2024 11:34:23 EEST | Tiedote

Israelin sotatoimet Gazassa jatkuvat entistä voimallisempina. Viimeisimpien tietojen mukaan Israel on ottanut Rafahin rajanylityspaikan hallintaansa ja iskenyt kaupunkiin. Rajanylityspaikan kautta saatava ulkopuolisen humanitaarisen avun saanti on keskeytetty. SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar painottaa, että länsivaltioiden suhtautumisen Israelin toimiin on vakavasti muututtava. EU:n on aidosti toimittava sodan päättymiseksi ja asetettava Israelin sotatoimille sekä EU-yhteistyön jatkumiselle ehtoja.