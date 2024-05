Shakin huippunimi Tunde Onakoya saapuu Suomeen

Nigerialainen Tunde Onakoya on yksi shakin kiinnostavimmista nimistä tällä hetkellä. Kansallissankarin mainetta nauttiva shakkimestari on tullut tunnetuksi erityisesti vuonna 2018 perustamastaan Chess in Slums Africa -organisaatiostaan. Sen missiona ontukea shakin avulla köyhistä oloista ponnistavien lasten asemaa ja mahdollisuuksia.

Times Squaren tempauksellaan Tunde saavutti Guinnessin ennätyksen, mutta nostatti samalla kiinnostusta ja tunnettuutta Chess in Slums -konseptilleen: sen kautta on kulkenut jo yli 10 000 lasta, joista 500 on saanut kansainväliselle koulutukselleen rahoituksen.

Tarinankertoja Afrikan mahdollisuuksien puolesta

Tunde Onakoya on itse kotoisin Lagosin Ikorodun slummeista, joten hän tietää miten haasteellista sieltä on ponnistaa eteenpäin. Hän onkin käyttänyt omaa tarinaansa inspiraationa.

Tunde puhuu torstaina 16.5. Diakonissalaitoksen ja Filantropia ry:n järjestämässä Nigeria-foorumissa. Tapahtuma keskittyy suomalaisten yritysten ja järjestöjen mahdollisuuksiin tehdä kestävää liiketoimintaa Nigeriassa. Tarkoituksena on myös monipuolistaa suomalaisten kuvaa Saharan eteläpuolisen Afrikan maista.

Nigeria on aiheena ajankohtainen ja kansainvälisen kiinnostuksen polttopisteessä. Siellä asuu yli 200 miljoonaa ihmistä, väestö on nuorta ja se on yksi Afrikan nopeimmin kasvavista talouksista.

Tapahtumaan liittyy myös taide- ja valokuvanäyttely, joka on nähtävillä Kauppakeskus Redissä sijaitsevassa Vapaakaupungin Olohuoneessa. Nähtävillä on mm. Dotun Popoolan, Ife Olowun ja Rami Kankaan teoksia. Tapahtuma on tuotettu yhteistyössä taiteen ja viestinnän yhdistävän Art for Business -yhteisön kanssa.

Lisätietoja: hdl.fi/en/blog/nigeria-forum/