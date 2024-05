Euroopan parlamentin suurimman puolueen pääsihteeri Suomessa

Orpo: EU:n vahvistettava varautumistaan kriiseihin 7.3.2024 13:19:31 EET | Tiedote

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti torstaina Euroopan tulevaisuutta käsittelevän puheen Romanian pääkaupungissa Bukarestissa käynnissä olevassa Euroopan kansanpuolueen (EPP) kongressissa. Puheessaan Orpo painotti kokoomuksen EU-tavoitteita ja peräänkuulutti paluuta perusasioihin. “Meidän on huolehdittava taloudesta ja turvallisuudesta, sillä ilman niitä emme voi saavuttaa muita tavoitteita. Edistämme EU:n strategista kilpailukykyä ja syvennämme EU:n puolustusyhteistyötä, Orpo sanoo. Orpo keskittyi puheessaan muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen ja ehdotti EU:lle uutta Suomen kokonaisturvallisuusmalliin perustuvaa varautumisunionia. “Tavoitteena on, että kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi määriteltäisiin konkreettisia EU-tason tavoitteita sekä unionille että jäsenmaille. Tulevan komission tavoitteena on oltava EU:n kokonaisturvallisuuteen perustuva varautumisunioni eli ‘preparedness union’, Orpo toteaa.