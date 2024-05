16. Alvar Aalto -symposium – The Weight of Architecture, 22.–23.8.2024 Jyväskylässä

Joko varasit paikkasi vuoden tärkeimpään Alvar Aalto -tapahtumaan? 16. Alvar Aalto -symposium – The Weight of Architecture kutsuu kaikkia nykyarkkitehtuurista, ympäristön ja yhteiskunnan akuuteista kysymyksistä kiinnostuneita 22.–23.8.2024 Jyväskylän yliopiston päärakennukseen (Alvar Aalto, 1954–55). Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto järjestävät torstaina ennen virallista ohjelmaa pre-symposium -arvokeskustelun planeetan rajoista, ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä Aalto2:ssa. Symposium-ohjelmaa yliopistolta voi seurata myös virtuaalisesti, myöhemmin tallenteina lokakuun loppuun asti – kesämökin terassilta tai vaikka eri mantereelta. Mutta toimi pian, sillä early bird -hinnat ovat voimassa enää 31.5. asti. Lippuja opastetuille Aalto-kierroksille on myös myynnissä rajoitetusti.

Kolme ajankohtaista teemaa: ympäristö, resurssit ja arkkitehtuuri – ja kansainväliset huippuesiintyjät. Uutena mm. Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Archinfon keskusteluosuudet. Torstaina 22.8. päivän polttaviin ympäristöteemoihin pureutuvat Pritzker Prize -palkitut arkkitehdit, Yvonne Farrell ja Shelley McNamara, Grafton Architects Dublinista; arkkitehtuurihistorioitsija Barnabas Calder Liverpoolin yliopistosta, ALA Arkkitehdit Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston, sekä ilmastotutkija, IIASAn johtaja John Schellnhuber Laxenburgista Wienistä. Suomen Arkkitehtiliitto Safan keskustelussa sukelletaan rahan, politiikan ja vallan kysymyksiin, mukana mm. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, arkkitehti Anders Adlercreutz. Torstai huipentuu 15. Alvar Aalto -mitalistin julkistamiseen ja iltajuhlaan Aalto2:ssa.

Perjantaina 23.8. keskustelun fokuksessa ovat resurssit ja materiaalit, sekä arkkitehdin työ nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Resursseista alustavat Materialistingin toimitusjohtaja Hilda Rantanen, apulaisprofessori David Benjamin Columbian yliopistosta (GSAPP) New Yorkista; Biohmin perustaja Ehab Sayed Lontoosta; arkkitehti, projektipäällikkö Thomas Brogren Realdaniasta Kööpenhaminasta. Arkkitehtuurin painoarvoa puntaroivat arkkitehti, kirjailija ja Helena Mattsson, arkkitehtuurin historian ja teorian professori Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolta (KTH), sekä arkkitehdit Emma Johansson ja Willem van Bolderen Studio Puistosta. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon keskustelussa “Exhibiting care and repair” ovat mukana 2025 Venetsian arkkitehtuuribiennaalin Suomen paviljongin kuraattorit Matti Jänkälä ja Ella Kaira, arkkitehtuurimuseon kuraattori Kaisa Karvinen ja moderaattorina viestintäpäällikkö Miina Jutila Archinfosta. Perjantain päätteeksi nähdään Suomen ensi-illassa elokuva ”The Sense of Tuning – a portrait of the architect Bijoy Jain of Studio Mumbai”, ohjaus Bêka & Lemoine.



Oheistapahtumat käynnistyvät jo keskiviikkona 21.8. järviristeilyllä Muuratsaloon, Aallon koetalolle (bussikuljetus laivalle Helsingistä). Symposiumin jälkeen lauantaina 24.8. ohjelma jatkuu Aalto West (Villa Mairea ja Paimion parantola) ja Aalto East (Kolmen ristin kirkko, Imatra ja Sunilan asuinalue) opastetuilla bussikierroksilla. Paikkoja kierroksille on vielä rajoitetusti myynnissä.

Alvar Aalto -symposium on Jyväskylässä joka kolmas vuosi järjestettävä kansainvälinen, nykyarkkitehtuurin keskustelufoorumi, jonka tuottaa Alvar Aalto -akatemia. Modernin arkkitehtuurin korjauksen ja suojelun täydennyskoulutukseen sekä seminaaritapahtumiin keskittyvä Alvar Aalto -akatemia on osa Alvar Aalto -säätiötä. Alvar Aalto -symposiumin pääkumppani on Jyväskylän kaupunki. Yhteistyössä ovat mukana Aalto-yliopisto ja Cumulus-verkosto, Archinfo, Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA sekä HabitarePro -tapahtuma.

Kansainvälisesti arvostetun Alvar Aalto -mitalin ovat perustaneet vuonna 1967 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen rakennustaiteen museo (myöh. Arkkitehtuurimuseo, nyk. Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo) ja Rakennustaiteen seura. Mitalitoimikuntaan kuuluvat myös Alvar Aalto -säätiö ja Helsingin kaupunki.