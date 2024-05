Robottibussi aloittaa liikennöinnin Lintuhytistä Hervantajärvelle

Robottibussin reitin pituus on noin 1.5 km (Lintuhytti – Hervantajärvi). Pysäkkejä reitillä on kaksi: Lintuhytti ja Hervantajärvi. Linja palvelee ratikan liityntäyhteytenä. Tarkemmat ajat löytyvät NYSSE:n reittioppaasta (linja 301)

Robottibussin kyyti on matkustajille maksuton. Mahdollinen ratikkamatka maksetaan normaalisti joko matkakortilla, Nysse Mobiilista hankitulla mobiililipulla tai lähimaksulla.

Liikennöinti toteutetaan osana EU:n SHOW-hanketta ja yhteistyössä NYSSE:n kanssa.

Turvallisuustietoa

Aluksi bussissa on mukana turvakuljettaja. Turvakuljettaja poistuu tämän vuoden aikana ja sen jälkeen bussia valvotaan Remotedin etäoperointikeskuksesta käsin. Ajoneuvossa on myös kamerat, joilla valvontaa suoritetaan.

Bussin maksiminopeus on 25 km/h. Käytetty ajonopeus riippuu reitin kohdasta, olosuhteista sekä muista tienkäyttäjistä. Bussin istumapaikat on varustettu turvavöillä, joiden käyttö on pakollista.

Robottibussi liikkuu sensoreidensa avulla ennalta määriteltyä reittiä havainnoiden koko ajan ympäristöä ja esteitä. Esteen havaitessaan bussi joko pysähtyy tai ohittaa esteen itsenäisesti tai pyytää turvakuljettajaa valtuuttamaan ohituksen.