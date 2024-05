Leija Lautamaja julkaisee esikoisalbuminsa "Sydän tuli piilosta" – julkkarit Helsingin G Livelabissa 23.5.

Leija Lautamaja julkaisee esikoisalbuminsa Sydän tuli piilosta perjantaina 24. toukokuuta. Hersyviä rakkauslauluja, retrorytmejä ja sukkelasanaista lyriikkaa sisällään pitävä popalbumi on toteutettu yhdessä hittituottaja Aku Rannilan ja apulaistuottajana toimineen PK Keräsen (22-Pistepirkko) kanssa. Tukea laulujen kirjoittamiseen Lautamaja on saanut Samuli Putrolta, jonka mentorointi on rohkaissut artistia avaamaan itseään kappaleissaan aiempaa vapaammin.

Uunituoretta albumia päästään kuulemaan livenä ennakkoon jo tänä torstaina, kun Leija Lautamaja juhlii levyjulkkareitaan Helsingin G Livelabissa. Spesiaalissa illassa polkuharmonilla ja sähkökitaralla itseään säestävän Lautamajan seuraan lavalle liittyy myös jouhikkotaiteilija Pekko Käppi. Illan avaa indiepopin nouseva nimi Satu Lii yhtyeineen.





Leija Lautamajan levyjulkkarit

Päivämäärä: Torstai 23.5.

Paikka: G Livelab Helsinki

Ovet: 18:00

Showtime: 19:00

Ikärajaton

Liput: Ovelta tai ennakkoon www.glivelab.fi





Menestynyttä kansainvälistä uraa kansanmusiikkikokoonpanoissa luonut Lautamaja teki rohkean päätöksen irtautuessaan perinteistä ja hypätessään soolourallaan popmusiikin vuolaaseen virtaan. Levyn tekeminen ei kuitenkaan ollut mikään äkillinen päähänpisto, vaan pitkään kypsynyt haave, jonka toteuttaminen edellytti kanttia päästää irti tutusta ja turvallisesta ja antautua virran vietäväksi: “Mulla on ollut pakottava tarve saada tämä levy tehtyä. Vaati uskallusta laskea perinteenkantajan viitta harteilta ja antaa itselle lupa tehdä muutakin kuin kansanmusiikkia”, Lautamaja sanoo.

Sydän tuli piilosta on Radio Helsingin viikon levy 20.-26.5. Albumilta aiemmin ilmestyneet singlet ovat saaneet riemukkaan vastaanoton. Esimerkiksi vuoden alussa julkaistu Kun rakkaus iski minuun nousi heti yhdeksi Radio Helsingin tammikuun soitetuimmista kappaleista. Rumban Jarkko Fräntilä myös risti sen alkuvuoden parhaaksi kotimaiseksi singleksi.

Leija Lautamaja keikkailee uuden albuminsa myötä ahkerasti tulevana kesänä. Keikkoja tullaan näkemään lähiaikoina mm. Tampereen Telakalla, Oulun Pikipopissa ja laulajan kotiseudulla Seinäjoen Provinssissa.

