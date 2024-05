Kutsu medialle: Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma kokoaa yhteen pohjoisen menestyksen tekijät

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuman näyttelleasettajien paikat myytiin pääosin loppuun jo talvella, mikä kertoo tapahtuman houkuttelevuudesta. Mukana on kaikkiaan yli 370 näytteilleasettajaa, joiden palvelut tukevat pohjoisen teollisuuden menestystarinaa. Tarjonta on erityisen suuri, sillä tänä vuonna näytteilleasettajia on ennätyksellinen määrä. Katso täydellinen näyttelleasettajien lista täältä!

Tapahtuman ohjelmalavalla kuullaan kahden päivän ajan useita ajankohtaisia puheenvuoroja. Ohjelmassa pureudutaan mm. vedyn mahdollisuuksiin ja kaivosteollisuuteen. Lavalle nousevat mm. Matti Malkamäki (hallituksen puheenjohtaja ja perustaja, Hycamite TCD Technologies Oy), Mika Ruusunen (Säätötekniikan tutkimusryhmän johtaja / Ympäristö- ja kemiantekniikka, Oulun yliopisto) ja Pekka Suomela (toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry). Lisäksi kuullaan suurhankeinfo, jossa tehdään katsaus Pohjois-Suomen ajankohtaisiin ja tuleviin teollisuuden hankkeisiin. Muita tärkeitä aiheita ovat erittäin ajankohtainen huoltovarmuus sekä kunnossapito. Myös kiertotalous on vahvasti edustettuna tapahtumassa. Mukana on KiertotalousAreena, jolla on Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumassa oma messualue. Messualueella toimintaansa esittelee 19 start up -yritystä ja organisaatiota. Kiertotaloutta käsitellään myös ohjelmalavan puheenvuoroissa.

Median akkreditointi

Akkreditoimme messuillemme toimittajia, kuvaajia ja toimituksen muita työntekijöitä. Edellytämme sinultä tällöin voimassa olevaa Journalistiliiton jäsenkorttia tai vastaavaa todistetta siitä, että olet median edustaja ja työtehtävissä messuilla. Esitä kortti saapuessasi sisäänkäynnillä ja sinut ohjataan Messutoimistoon, jossa saat kulkuluvan. Noudatathan tapahtumassa työskennellessäsi Journalistin ohjeita. Lisätietoa median edustajille ja ennakkoakkreditoinnin löydät täältä.

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman aukioloajat

Keskiviikko 22.5. klo 9–17 | Torstai 23.5. klo 10–16

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa pohjoisen messutarjonnassa, mistä kertoo tapahtuman lähes 30-vuotinen historia. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. Jatkoakin seuraa, sillä seuraavan tapahtuman päivämäärät on jo lyöty lukkoon: seuraava Pohjoinen Teollisuus järjestetään 20.–21.5.2026.

