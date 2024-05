Harvinainen löytö: hyvällä hinta-laatusuhteella katettu itävaltalainen kuohuviini

Weingut Leth tunnetaan etenkin heidän erittäin hinta-laadukkaista valkoviineistä, mutta he tuottavat myös erittäin laadukkaita vuosikertakuohuviinejä. Leth VerSeccossa Muskatellerin aromaattisuus hedelmäisyys yhdistyy Rieslingin ja Rivanerin hapokkuuteen erinomaisesti luoden raikkaan ja kesäisen kuohuvan.

“Leth Duett on ollut meidän suosituin viini Suomessa jo vuosien ajan. Halusin tehdän kuohuvan version tästä viinistä. Kuohuviinin joka on raikas hedelmäinen ja sitä tekee mieli ottaa myös toinen lasillinen. “ Franz Leth Sr. toteataa viinin taustoista. “Nimesimme viinin VerSeccoksi. Ver viittaa vihreään ja Secco kuohuvaan.” Franz jakaa. Itävallan tiukka viinilaki ja yksi Itävallan arvostetuimmista tuottajista takaa tämän viinin erinomaisen hinta-laatusuhteen.

Fiksuviinin viiniasiantuntija Taneli Lehtonen, joka teki mittavan uran Muru-ravintolan viineistä vastaavana ja on voittanut useita kertoja Sommelierien Suomen mestaruuden. kirjoittaa Verseccosta näin:

Upea, 1960-luvulla perustetutun Franz ja Barbara Leth:n ja heidän kahden poikansa jatkaman tilan upea uusi taidon näyte. Upea luomusertifioitu viini Wagramin alueelta. Tuoksu on nuoren ja runsaan hedelmäinen ollen kukkaisa, kypsän keltaisen omenan sekä keltaisen luumun arominen, jossa upeasti korostuu viinin mausteisuus sekä kypsän makea hedelmäisyys. Maku on täyteläinen. Viinissä oleva jäännössokeri tuo viiniin upeaa täyteläisyyttä, mutta sokeria tasapainoittaa viinissä oleva runsas happorakenne. Jälkimaku on lyhyehkö, mutta samalla moniuloitteinen ja siinä on aistittavissa samoja kukkaisia, keltaisen luumun vivahteita jättäen hienon yrttisen jälkimaun. Hinta-laatusuhteeltaan mielestäni erittäin hyvä kokonaisuus. Viini on maistettu kolme kertaa perättäisinä päiviniä ja huomionarvoista on, että viinin hiilidioksisuus säilyy kunnolla suljettuna kolme päivää. Tulevan kesän ehdottomasti maistettava kokonaisuus niin juhlistaakseen upeaa kesäpäivää tai palkitsemalla itsesi lasillisella pitkän työpäivän jälkeen.

Tästä hyvä vaihtoehto kesän tilaisuuksiin, joissa on kuivien ja makeampien kuohuviinien ystäviä. Suosittelemme kokeilemaan myös muuten vain seurusteluun ja jälkiruokien kanssa!