Työttömyys kasvoi huhtikuussa, mutta kääntymässä laskuun

Suomen suurimman ansioturvan maksajan julkaisemat tilastot kertovat huhtikuun työttömyysasteen nousseen 8,4 prosenttiin. YTK Työttömyyskassan jäsenten työttömyys nousi loivasti edelliskuusta, jolloin työttömyysaste oli 7,9 prosenttia.

Viime vuoden huhtikuussa vastaava luku oli 6,9 prosenttia, mikä osoittaa selkeää kasvua työttömyydessä verrattuna edellisvuoteen.

Työttömyysasteen nousu huhtikuussa on epätavallista, sillä normaalisti huhtikuussa työttömyys kääntyy laskuun. YTK:n jäsenten työttömyys on pysynyt korkealla tasolla koko vuoden, ja verrattuna edellisvuoteen se on ollut korkeammalla joka kuukausi.

YTK Työttömyyskassa maksoi huhtikuussa 79 miljoonaa euroa päivärahoja. Summa kohosi maaliskuun luvusta lähes viidellä miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa 6,7 %:n kasvua, mikä heijastaa edelleen korkealla pysyvää työttömyyttä.

Miehet naisia sitkeämmin työttöminä

Miesten työttömyysaste on YTK:n jäsenistössä selvästi korkeampi kuin naisten työttömyysaste.

"Yksi selittävä tekijä sukupuolten välisessä erossa on miesvaltaisen rakennusalan edelleen jatkuva ahdinko. Ala näyttäisi toipuvan taantumasta muuta taloutta hitaammin", sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Hakemusmäärä lähti toukokuussa laskuun

Vaikka huhtikuun työttömyysaste on yhä korkea, näkyy toukokuun alkupuolen hakemusmäärissä jo laskua. Tyypillisesti työttömyysaste laskeekin keväällä, mutta tänä vuonna lasku on pienempi ja ajoittuu myöhäisemmäksi kuin aiempina vuosina.

”Lomautuksia vaikuttaa nyt olevan päättymässä. Suurin muutos on kuitenkin se, että kokonaan työttömien jatkohakemusten määrä on vähentynyt. Näyttää siltä, että moni hakija on kesää kohden työllistymässä”, Auli Hänninen sanoo.

Lisäksi osa-aikatyön tekeminen on hieman vähentynyt ja kokoaikatyön tekeminen on samanaikaisesti lisääntynyt.

"Kehitys on myönteistä ja osoittaa, että työllisyystilanne on hiljalleen parantumassa, vaikka yleinen työttömyysaste on edelleen korkea", Auli Hänninen kertoo.