Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: Tämä on hallituksen hölmöimmistä hölmöin päätös

- Aikuiskoulutustuki on ollut yksi tärkeimmistä työkaluista, kun osaamista on työelämässä omaehtoisesti haluttu päivittää. Neljännesmiljoona suomalaista on viimeisen kymmenen vuoden aikana sillä päivittänyt osaamistaan. Eli sitä tärkeitä uusiutuvaa ”luonnonvaraa”, jolla avulla Suomen pitäisi pärjätä jatkossa, sanoo valiokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly ja jatkaa:

- Esimerkiksi kun työt omalla paikkakunnalla omasta ammatista loppuvat, voi uudelleen kouluttautuminen osoittautua erittäin hankalaksi, mikäli sitä ei tueta nykyisen kaltaisella aikuiskoulutustuella. Pelkällä opintotuella, saati opintolainalla - jonka varaan uutta aikuiskoulutustukea ollaan rakentamassa - on erittäin haastavaa elää esimerkiksi perheellisenä.

- Tälläkin hetkellä jo kolmasosa aikuiskoulutustuen saajista ottaa opiskeluun lainaa. Nykyinen tuki ei siis riitä elämisen kustannuksiin nytkään. Työnantajat tulevat jatkossa tarjoamaan työntekijöilleen koulutuksia, mutta tämä tulee painottumaan korkeakoulutettuihin henkilöihin. Miten tasa-arvo voidaan tässä tilanteessa varmistaa? kysyy kansanedustaja Piritta Rantanen.

- Työelämä elää muutoksen aikaa ja samalla työuria halutaan pidentää. Osaamisen päivittäminen työuran aikana on yhä keskeisempää. Aikuiskoulutustuen lakkautuksella on monia negatiivisia vaikutuksia työvoimapula-aloille. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa tarvitsisimme taloudellemme näköalaa, luottamusta ja uskoa, sanoo kansanedustaja Timo Suhonen.

Jopa työ- ja elinkeinoministeriö suhtautui vuorotteluvapaan lakkauttamiseen kielteisesti

Vuorotteluvapaan lakkauttaminen ei tule pidentämään työuria, lisäämään työllisyyttä eikä parantamaan mielenterveyden haasteita. Pikemminkin päinvastoin. Tällä vapaalla on mahdollistettu monelle kauan toivottu hengähdystauko työelämästä, mutta nyt tämä mahdollisuus vedetään pois tarjottimelta. Tätä lakkautusta myös vastuuministeriö tarkastelee lausunnossaan kriittisesti.

- Vuorotteluvapaa on toiminut monelle mahdollisuutena päästä työnsyrjään kiinni. Työttömälle se on mahdollistanut paluun takaisin työmarkkinoille. On käsittämätöntä, että tämäkin toimiva ja paljon hyvää ihmisten elämään tuova työllistämistoimi päätetään lopettaa, päättää kansanedustaja Niina Malm.