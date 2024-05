SDP:n Juha Viitala: Hallitus lakkauttaa toimivan tuen, joka on auttanut monta suomalaista eteenpäin työuralla

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: Tämä on hallituksen hölmöimmistä hölmöin päätös 14.5.2024 15:27:41 EEST | Tiedote

Hallitus on ajamassa alas toimivan järjestelmän ilman, että uutta on valmiina tilalle. Tämä vie maton alta monelta alan vaihtoa tai omaa osaamisen päivittämistä suunnittelevalta. Aikuiskoulutustuen rahoitus on ollut vakaalla pohjalla, ja se ei ole edes rasittanut valtion kukkaroa. On erittäin vastuuton päätös hallitukselta lakkauttaa toimiva järjestelmä, joka on taannut monelle uuden mahdollisuuden tässä työn murroksen ajassa. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta. SDP:n kansanedustajat eivät hyväksy tätä esitystä ja koko oppositio jätti yhdessä asiasta vastalauseen.