Kuntaviestinnän SM-kilpailun kultaa Poriin ja Vantaalle

Pori ja Vantaa voittivat kultaa Kuntaviestinnän SM-kilpailussa. Pori voitti vuoden viestintäkampanja-kategorian, ja Vantaa vuoden viestintäteko-kategorian.

Porin voittoisa työ oli ”Teot ja tunteet markkinointiviestinnässä, case Porisuhdeneuvoja”. Etenkin Porisuhdeneuvoja nousi kansalliseen tietoisuuteen. Porilaisilla ja porilaismielisillä ihmisillä on poikkeuksellinen suhde kaupunkiin. Tähän jännitteeseen on tartuttu niin Porisuhdeneuvojan myötä kuin esimerkiksi asukkaiden kirjoittamien rakkauskirjeiden muodossa.

– Sanaleikkinä Porisuhdeneuvoja on yksinkertaisuudessaan nerokas. Sketsien käsikirjoittaja Joonas Nordman on itsekin Porista ja ehkä juuri sisäpiiritieto porilaisuudesta on tehnyt kampanjasta kansallisen hitin. Ilahduttavaa on, että porisuhde on pysyvä osa Porin viestintää. Laajasta näkyvyydestä ja tunnettuudesta kertoo sekin, että Porisuhdeneuvojan jalanjäljissä kulki useampi kilpailuun osallistunut viestintäteko, tuomariston jäsen Jenni Rinkinen sanoo.

Vuoden viestintäkampanja -kategoriassa palkittiin ajallisesti rajattuja viestintäprojekteja. Finaaliin pääsivät Porin lisäksi Lohjan kaupunki Aku Ankka -erikoisliitteellään sekä Puolangan kunta haalarimerkkikampanjalla opiskelijoille.

Vantaa palkittiin selkokielisestä viestinnästään. Vantaa on ryhtynyt käyttämään viestinnässään laajasti selkokieltä, jonka avulla kaupunki onnistuu palvelemaan aiempaa kattavammin kaikkia asukkaitaan. Vantaa on nostanut selkokielen yhdeksi viralliseksi kielekseen, ja on toteuttanut lehden ja verkkosivut selkokielellä.

– Luovat toimistot helposti virpovat asiakkailleen jotakin monimutkaista, joka huutaa maailmalle poikkeuksellisuuttaan. Hintana on ratkaisun epäselvyys. Vantaan kaupunki valitsi toisen, kauniimman tien. Selkokielisyyden esille nostaminen palvelee ihan kaikkia, korostaa tuomariston jäsen Timo Berry.

Vuoden viestintäteko -kategoriassa palkittiin erilaisista viestintään ja sen kehittämiseen liittyvistä teoista, kuten pysyvien toimintatapojen muutoksista. Finaaliin pääsivät Vantaan lisäksi Nurmijärven kunta Listapalaverillaan sekä Vaasan kaupunki uudella intranetillään Lykyllä sekä sen lanseerauksella.

Kuntien viestinnässä aiempaa enemmän huumoria ja kekseliäisyyttä

Kuntaviestinnän SM-kilpailun useissa kilpailutöissä nojattiin oman kunnan tai kaupungin luonteeseen ja paikallisiin vahvuuksiin.

– Aitouden rooli on kasvanut kuntien viestinnässä. Kunnat tekevät todella hyvää ja monipuolista työtä, toteaa tuomariston puheenjohtaja Tony Hagerlund.

Myös päätöksenteon avoimuus oli esillä monissa kilpailutöissä.

– Avoimuus ja kaikkien kuntalaisten huomioiminen oli monessa työssä keskeisessä asemassa. Viestinnän avulla voidaan avata kunnan päätöksentekoa ja tuoda kuntalaisia ja päättäjiä lähemmäs toisiaan, toteaa tuomariston jäsen Jaakko Helenius.

Kunniamainintoja muun muassa Flow-yhteistyöstä ja kaupunkihevistä

Tuomaristo jakoi myös kunniamainintoja ansioituneista töistä. Kunniamainintoja saivat:

Hyvinkään kaupunki ”Hevinkää”–kampanjasta. Aprillipilasta alkanut kaupungin nimenvaihto laajeni viraaliksi ilmiöksi, ja vakavasti otettavaksi ja mieleenjääväksi kaupunkibrändiksi.

Lahden kaupunki ”Kaupunkilainen” -asukaslehden uudistuksesta. Lahden asukaslehti on taiten kirjoitettu ja taitettu, aikakausilehtimäinen kokonaisuus, jota on ilo lukea.

Mäntsälä kunta ”Kuntanuusku - Suomen koiraystävällisin kunta” –kampanjasta. Kennellitto palkitsi Mäntsälän Suomen koiraystävällisimpänä kuntana. Mäntsälä nosti asiaa esille viestinnässään ja muun muassa valitsi vuoden Kultanuuskun eli koiralähettilään.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Redesigner-kampanjasta. Maakuntaliitto haki nuoria suunnittelijoita kiertotaloushenkisiin kesätöihin, ja teki uudenlaista yhteistyötä Flow-festivaalin kanssa.

Voittajat palkittiin Kuopiossa

Kuusi finaaliin päässyttä työtä esiteltiin ja palkinnot jaettiin Kuntien viestijöiden tapaamisen yhteydessä Kuopiossa 14. toukokuuta.

Kilpailun järjestäjinä toimivat Kuntaliitto sekä Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry. Kilpailun yhteistyöyritys Sanoma mahdollistaa kampanjapalkinnot eli yhteensä 10 000 euron näkyvyyden Sanoman kanavissa.

Kilpailuun saivat osallistua vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutetut työt. Kaikkiaan kilpailuun osallistui 66 viestintäkampanjaa ja -tekoa. Kuntaviestinnän SM-kilpailu on epäsuoraa jatkoa aiemmalle, 17 kertaa järjestetylle Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailulle. Lisätietoa kilpailusta löytyy Kuntaliiton sivuilta.

