LOKKILAVALLA KASMIR JA SARA BEE

ELEKTRONISEN POPMUSIIKIN LEGENDA KRAFTWERK TULEE PORI JAZZIIN 29.4.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Saksalainen Kraftwerk-yhtye konsertoi Kirjurinluodon konserttipuistossa lauantaina 20. heinäkuuta. Kraftwerkiä pidetään yleisesti suunnannäyttäjänä ja pioneeriyhtyeenä, joka on vaikuttanut eniten elektronisen popmusiikin kehitykseen ja suosioon. Kraftwerk kehitti jo 1970-luvulla elektronisen äänimaiseman, jossa kohtaavat tarttuvat melodiat, selkeä rytmi ja synteettinen soundi. Kraftwerkin luoma musiikillinen konsepti ja uusi musiikkiteknologia ovat vaikuttaneet lähes kaikkeen moderniin rytmimusiikkiin kuten hip hop-, house- ja teknomusiikkiin sekä syntikkapopiin. Kraftwerk yhdisti syntetisaattorimusiikin diskon rytmiin, joka loi pohjaa myös Pori Jazzissa esiintyvän Pet Shop Boysien musiikkiin. Kirjurinluodossa nähdään Kraftwerkin näyttävä visuaalinen show. Yhtyettä pidetään edelläkävijänä myös tietokonegrafiikan käyttämisessä konserttiensa taustalla. Kraftwerk on äänittänyt useita albumeja, joista popmusiikin kehitykseen ovat eniten vaikuttaneet Autobahn, Trans-Europe Express, The Man-