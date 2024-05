Hillitön yhteiskuntasatiiri syrjäytyneen keski-ikäisen kulttuurimiehen yrityksestä palata parrasvaloihin

Iltapäivällä, siihen aikaan vuorokaudesta kun Knut on jo kauan sitten luopunut kaikista yrityksistään kirjoittaa, hän katsoo sen sijaan YouTubesta videota kivessyövästä. Knut on valinnut tämän videon, koska se tuntuu samalla tavalla epämiellyttävältä kuin kirjoittamisen vaatima ponnistelu, ja siksi hän kokee tekevänsä jotain tuottavaa. Mutta juuri kun hän aikoo tarkistaa onko hänellä kasvaimia, sähköpostiin kilahtaa viesti.

Knut A. Pettersen on keski-ikäinen kirjailija, joka ei ole onnistunut toistamaan kaksikymmentä vuotta sitten kirjoittamansa romaanin menestystä. Viimeisimmällä käsikirjoituksellaan hän halusi vastata kriitikoiden syytöksiin, joiden mukaan hän edustaa etuoikeutettua, valkoista keskiluokkaa, mutta kirjaa ei koskaan julkaistu. Nyt Knut on kutsuttu panelistiksi Lillehammerin kirjallisuusfestivaaleille. Hän tarttuu tilaisuuteen, vaikka olosuhteet ovat haastavat: yksi kanssapanelisti on hänen ex-vaimonsa uusi aviomies ja toinen on nuori naiskirjailija, joka on tehnyt Knutista naurunalaisen autofiktiivisessä romaanissaan. Mutta Knutilla ei ole mitään menetettävää.

Nina Lykke (s. 1965) on palkittu norjalainen kirjailija, jonka läpimurtoromaani Ei, ei ja vielä kerran ei (2019) hurmasi niin lukijat kuin kriitikotkin ja myi kotimaassaan yli 70 000 kappaletta. Toinen suomennettu romaani Kohonnut riski (2021) voitti Norjan suurimman kirjallisuuspalkinnon Bragen. Emme ole täällä pitämässä hauskaa (2024) on hänen kolmas romaaninsa.

Nina Lykke: Emme ole täällä pitämässä hauskaa

alkuteos Vi er ikke her for å ha det morsomt

suomentanut Sanna Manninen

271 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana, lukija Antti Virmavirta