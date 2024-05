Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Lakeuden Taivaanraapija Oy:n Isovuoren tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Seinäjoki)

Vattenöversikt för mars-april 2024: översvämningar, sämre vattenkvalitet och högre grundvattenstånd (landskapen i Österbotten) 13.5.2024 13:46:52 EEST | Tiedote

Under våren flödade åarna och sjöarna mer än vanligt I slutet av mars låg mera snö än genomsnittet för tidpunkten kvar i de österbottniska landskapen. Snöns vattenvärde i åarnas källflöden var cirka 100–130 mm. I början av mars var isen i Kyro älv och Lappo å en aning tjockare än genomsnittet. I de konstgjorda och reglerade sjöarna strävade man efter att ge mera utrymme än vanligt för smältvattnen. Framför allt i de konstgjorda sjöarna sänktes vattenytorna lägre än vanligt. Snön smälte i flera omgångar. Den första varma perioden inföll i mitten av mars då snön smälte framför allt i de sydligaste vattendragen längs kusten. Under påsken blev vädret uppenbart varmare och det regnade. Exempelvis i Kauhajoki föll 22 mm regn under påsken. Snön började smälta kraftigare 8.4, när dygnets medeltemperaturer steg till cirka fem grader. Under denna tidpunkt föll också nederbörd i form av regn. Regnmängderna var cirka 15–25 mm. Efter mitten av april blev vädret svalare och det underlättade översväm