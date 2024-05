Kokoomuksen Wallinheimo: Nykyinen hallitus on kasvun hallitus

”Rakennamme Suomea, jossa jokainen suomalainen voi olla paremman tulevaisuuden ja kasvun tekijä. Hallitus toteuttaa erityisen voimakasta kasvupolitiikkaa, jossa kaasua ja jarrua painetaan oikeassa suhteessa”, Wallinheimo aloittaa.

Alla kokonaisuudessa Kokoomuksen kansanedustajan ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimon pitämä kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro eduskunnan keskustellessa Keskustan ja Liike Nytin välikysymyksestä. (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,

Kokoomus on työn, yrittämisen ja toimivien markkinoiden puolue.

Rakennamme Suomea, jossa jokainen suomalainen voi olla paremman tulevaisuuden ja kasvun tekijä. .

Siksi mahdollisuuksien mukaan vaalikausi toisensa jälkeen teemme politiikkaa, jolla julkista taloutta tervehdytetään ja kasvun esteitä puretaan suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Nykyinen hallitus ei ole tästä poikkeus, vaan se toteuttaa voimakasta kasvupolitiikkaa, jossa kaasua ja jarrua painetaan oikeassa suhteessa.

Tätä edellyttää myös julkisen taloutemme vaikea tilanne, jonka edellinen hallitus jätti täysin huomiotta. Sen sijaan tuo hallitus, jossa keskustakin oli mukana, lisäsi miljardiluokassa uusia valtion menoja velkarahalla ja rikkoi valtiontalouden kehykset. Se myös jätti käytännössä kaikki kestävän kasvun kannalta välttämättömät rakenneuudistukset tekemättä.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen kasvun kaava Suomelle on seuraava:

Se madaltaa yrittäjien työllistämisriskiä toteuttamalla työmarkkinauudistukset mm. paikallisen sopimisen kaikkiin suomalaisiin yrityksiin.

Hallitus madaltaa kynnystä työllistyä purkamalla kannustinloukkuja.

Hallitus panostaa myös mittavasti uuden kasvun edellytyksiin.

Hallitusohjelman mukaisesti investointiluvituksen sujuvuutta ja ennakoitavuutta parannetaan, jotta investointeja saataisiin kotiutettua nopeammin Suomeen.

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen kohdennetaan yli miljardi euroa lisää rahaa, jotta tuottavuutta saadaan viimein lisättyä.

Lisäksi koulutuksen puolella suomalaisille yliopistoille on osoitettu lisää resursseja kunnianhimoisten tohtoripilottien toteuttamiseksi.

Hallitus parantaa myös koko Suomen, maakuntien ja kaupunkiseutujen, saavutettavuutta kunnianhimoisella investointiohjelmalla. Tästä 4 miljardin euron potista 520 miljoonaa euroa osoitetaan korjausvelan poistoon.

Itä- ja pohjoisen Suomen elinvoiman lisäämiseksi hallitus laatii ja toteuttaa näille alueille omat kehittämisohjelmat. Esimakua tulevasta on jo nähtävissä vuoden 2024 toisesta lisätalousarviosta. Itä-Suomen liikennestrategian kärkihanke Vt5 välillä Leppävirta-Kuopio saadaan liikkeelle.

Oma lukunsa Suomen elinvoiman kehittämisessä on EU-vaikuttaminen ja Eurooppa-politiikka. Siinä tämä hallitus on yhdellä äänellä kasvun oikealla puolella. Toimimme EU:n sisämarkkina-, teollisuus- ja kauppapolitiikassa määrätietoisesti, jotta suomalaisten yritysten kilpailuolosuhteet paranisivat. Tätä vaatii muuttunut geopoliittinen ympäristömme.

Kaiken tämän edellä mainitun lisäksi hallitus päätti kehysriihessä uudesta kasvupaketista, jolla pyritään lisäämään Suomen kilpailukykyä suurten teollisten hankkeiden sijoittumisessa Suomeen.

Keskeisenä työkaluna tässä on uusien teollisten investointien verohyvitys. Sen avulla Suomi pysyy mukana tärkeässä kilpailussa puhtaan siirtymän investoinneista.

Samassa yhteydessä tehdyt päätökset Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamisesta, Fingridin ja Gasgridin investointikyvyn huolehtimisesta tai vaikkapa ammattidieselin käyttöönotosta ovat nekin hyviä kasvupäätöksiä.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen kasvu- ja työllisyyspolitiikasta on näivettyminen kaukana. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin Suomessa uudistetaan aidosti rakenteita luomaan vahvaa ja kestävää kasvua, jossa työtä ja yrittämistä arvostetaan.

Toista on oppositiossa. SDP tarjoaa suomalaisille massiiviset kolmen ja puolen miljardin euron veronkiristykset työhön, yrittämiseen ja omistamiseen. Demareiden ehdotuksista kasvu on valitettavan kaukana. Vasemmisto-opposition velkavetoinen kasvupolitiikka ei yksinkertaisesti sovi Suomen talouden nykytilaan.

Samalla on valitettavaa, että opposition vaihtoehdoissa sopeutuksen taso jää jälleen liian matalaksi. Niin SDP:n kuin Keskustankin papereilla Suomi olisi ensi vuonna EU:n tarkkailuluokalla. Matkaa yhdeksään miljardin sopeuttamiseen on yhä harmittavan paljon.

Jäämme myös yhä odottamaan SDP:n työllisyystoimia ja niiden vaikutusarvioita. Kyllä, me jaksamme saivarrella niistä. Keskustaa on kiitettävä siitä, että olette tukeneet hallituksen toteuttamia tärkeitä työllisyyttä tukevia uudistuksia työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan.

Arvoisa puhemies,

Tämä hallitus on kasvun hallitus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma. Toteuttamalla siinä olevia toimia Suomen uudistamiseksi voimme päästä kiinni kestävään kasvuun.

Se on tärkeää koko tämän rakkaan isänmaamme tulevaisuuden kannalta.

Vain siten voimme turvata pysyvästi nykyiset hyvinvointiyhteiskunnan palvelut myös tuleville sukupolville.