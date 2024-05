Espoon Mustalahden kaavoitukselle laaditaan tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Espoonlahden pohjukassa Kurttilan kaupunginosassa, lähellä Kirkkonummen rajaa. Alue on asemakaavoittamaton. Nyt alueelle laaditaan asemakaava, jonka pohjaksi laaditaan ensin tavoitteet. Tavoitteiden painopisteet ohjaavat alueen suunnittelua ja täydennysrakentamista. Espoossa laaditaan lähtökohdat ja tavoitteet isoista aluekokonaisuuksista tai laajoista yksittäisistä asemakaavoista. Mustalahden asemakaava on tällainen laaja yksittäinen asemakaava, joten sille tulee laatia tavoitteet. Tavoitteet selkiyttävät ja ohjaavat tulevaa asemakaavoitusta.

Alueelle on toivottu asemakaavaa jo pitkään. Uuden kaavan myötä alueelle voidaan tulevaisuudessa rakentaa lisää pientaloja. Toteutuessaan kaava täydentää Kallvikin ja ympäröivien alueiden kokonaisuutta. Alueella on useita eri maanomistajia. Espoon kaupunki omistaa laajan maa-alueen Åminnen tiilitehtaan ympäristössä, ja tälle alueelle selvitetään veneiden talvisäilytysalueen mahdollisuutta.

Mustalahden rikas kulttuurihistoria ja merkittävät luontoarvot huomioidaan suunnittelussa

Alue on nykyisellään väljästi rakennettua pientaloaluetta, jolla on kulttuurihistoriallisia kohteita. Vanhat yhteisrannat ovat perua alueen kalastajakulttuurista. 1886–1914 toimineesta Åminnen tiilitehtaasta on jäljellä vanhan tiilitehtaanlaiturin pohja sekä maastosta löytyviä tehdasrakennusten perustusten raunioita. Alueella on tehty jo aikaisemmin selvityksiä, ja suunnittelussa huomioidaan jatkossakin alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Suunnittelualueella on kulttuurihistorian lisäksi myös merkittäviä luontoarvoja kuten liito-oravia ja viitasammakoita. Lisäksi tiilitehtaan laiturin läheisyydessä esiintyy harvinaisia meriuposkuoriaisia. Alueen länsireuna rajautuu Espoonlahden-Saunalahden Natura 2000 –alueeseen, mikä asettaa suunnittelulle tiettyjä reunaehtoja. Luontoarvoja on jo aiemmin selvitetty, mutta suunnittelun edetessä tietoja on tarpeen päivittää.

Asemakaavoituksessa alueen luonto- ja kulttuuriarvot pyritään turvaamaan siten, etteivät ne heikenny. Osana suunnittelutyötä tarkastellaan ja selvitetään myös Espoon rantaraitin jatkamista Mustalahden alueelle. Nykyinen rantaraitti ulottuu Kallvikiin, aivan Mustalahden kaava-alueen rajan tuntumaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Mustalahden tavoitteita kokouksessaan 22.5.2024. Tavoitteiden hyväksymisen jälkeen alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja asemakaavan jatkosuunnittelu. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kokouksessaan, järjestetäänkö alueen osallisille ja maanomistajille asukastilaisuus kaavan OAS:n tullessa nähtäville arviolta alkusyksystä 2024.

Lisätietoja:

Otto Haarala, arkkitehti, asemakaavoitus, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus,

puh. 040 634 4165, otto.haarala@espoo.fi