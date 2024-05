Kesän juomissa trendaa sitrus – Lidl tuo myyntiin kolme raikasta uutuutta

Virkistävät ja raikkaat juomat ovat olennainen osa lämpimiä kesäpäiviä ja niitä nautitaan niin juhlassa kuin arjessakin. Raikkautta juomiin tuo tänä kesänä trendaava sitruksen maku, jota löytyy niin virvoitusjuomapuolelta kuin alkoholillisista juomasekoituksistakin.

− Juoma-alalla trendaa tällä hetkellä vahvasti raikkaus, ja sitruksen maku on oiva keino tuoda raikkautta erilaisiin juomiin. Meille tulee kesän sesonkiin sitruksen maussa kolme uutuutta: luvassa on niin limonadia, BCAA-juomaa kuin mietoa italialaistyylistä cocktail-juomaakin. Myös viime kesän hitti veriappelsiinilimonadi on virkistävä ja maukas valinta lämpimiin kesäpäiviin, kertoo Lidlin juomista vastaava valikoimapäällikkö Noora Lappi.

Aiempien vuosien tapaan myös tänä kesänä valmiit juomasekoitukset ovat suosittuja, sillä suomalaiset kaipaavat laadukkaita makuelämyksiä pienellä vaivalla. Näppäriä juomasekoituksia löytyy sitruksen lisäksi esimerkiksi klassikkodrinkki moskovan muulin sekä Chinotto-appelsiinin makuisina.

Helppouden lisäksi jo useamman vuoden vallalla ollut hyvinvointitrendi jatkaa edelleen kasvuaan, ja monet valitsevat ostoskoreihinsa vähäsokerisempia ja alkoholittomia vaihtoehtoja. Juomissa korostuvat myös aidot maut, joita saadaan esimerkiksi lisäämällä tuotteisiin aitoa mehua.

Lidlin kesän 2024 juomauutuudet:

Freeway sitruunalimonadi, 330 ml, 0,99 €

Italialaistyylinen limonadi, jonka maku tulee aidosta sitruunasta. Raikkaassa sitruunaisessa uutuudessa on korkea mehupitoisuus, sillä juoma sisältää jopa 12 % aitoa sitruunamehua ja hedelmälihaa. Tölkissä myytävä uutuus raikastaa niin kuuman kesäpäivän rannalla kuin kesäisen juhlahetkenkin. Tuote tulee myyntiin lähiviikkoina.

Sportyfeel BCAA veriappelsiini-sitruuna, 330 ml, 0,99 €

Sokeriton ja hiillihapotettu veriappelsiinin- ja sitruunanmakuinen aminohappo-energiajuoma sopii täydellisesti niille, jotka kaipaavat raikkautta ja lisäenergiaa päiväänsä. Sportyfeelin BCAA-juomaperheen uudessa jäsenessä yhdistyvät täyteläisesti veriappelsiinin ja sitruunan maut. Tuote sisältää energiaa vain 5 kcal / 100 ml, mutta kofeiinia jopa 55 mg / 100 ml. Tuote myynnissä kaikissa Lidl-myymälöissä nyt.

Karlens Lemon Spritz 4,5 %, 330 ml, 2,59 €

Tämä italialaistyylinen sitruunanmakuinen cocktail-uutuus ginpohjalla on tämän kesän hitti valmiiden juomasekoitusten sarjassa. Lasipullossa myytävä juomasekoitus on helppo ja näppärä valinta kesäisiin illanistujaisiin tai saunajuomaksi. Tuote myynnissä kaikissa Lidl-myymälöissä nyt.

Lidlin juomasuosikkeja aiemmilta kesiltä:

Karlens Moscow Mule 5,0 %, 0,33 l, 2,59 €

Suosikki parin kesän takaa tekee paluun! Aidon limetäysmehun ja vahvan inkiväärin maku yhdistettynä vodkaan muodostavat valmiin klassikkodrinkin, moskovan muulin. Sopivan kirpeän juoman voi nauttia pullosta sellaisenaan tai lasista jäiden ja limelohkojen kera. Tuote myynnissä kaikissa Lidl-myymälöissä nyt.

Freeway veriappelsiinilimonadi sokeriton, 1,5 l, 1,89 €

Herkullinen veriappelsiininmakuinen virvoitusjuoma myydään isossa pullossa, joten siitä riittää nautittavaa isommallekin porukalle. Sokeriton limonadi sopii erinomaisesti evääksi vaikkapa piknikille. Juomaa voi nauttia sellaisenaan tai siitä voi loihtia kesäisiä drinkkejä yhdistämällä esimerkiksi ananas-passion makuveteen. Tuote myynnissä kaikissa Lidl-myymälöissä nyt.