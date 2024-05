Lippulaivan kirjastosta Vuoden kirjasto -finalisti

Lippulaivan kirjasto avattiin vuonna 2022. Se on asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltu, kestävä, kutsuva ja omaleimainen kirjasto, joka huomioi erilaisten perheiden tarpeet. Tapahtumat ja palvelut elävät vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Maanläheiset tilat kierrätyskalusteineen luovat kirjastosta persoonallisen ja tunnelmallisen oman maailmansa. Tilat ja toiminta on suunniteltu asiakkaiden helppoa huomioimista ja kohtaamista ajatellen.

Kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg luonnehtii kirjaston toimintaa: ”Lippulaivan kirjastossa on tavoitettu se, mikä nykyaikaisessa kirjastossa on parasta: yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja monipuoliset palvelut. Lippulaivan kirjasto on asukkaiden oma paikka, mikä olikin tavoitteena, kun kirjastoa suunniteltiin yhdessä heidän kanssaan. Tekemisen meininki ja hyvä yhteishenki näkyy myös siinä tavassa, miten henkilökunta kohtaa asiakkaat ja toisensa.”

Kestävä ja yhteisöllinen kirjasto kestävässä kaupungissa

Espoo on sitoutunut kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien johtajuusohjelmassa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Espoolla on menossa Kestävä Espoo -ohjelma 2021-25. Tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja toimiva arki hiilineutraalissa kaupungissa.

Espoon kaupungin hengen mukaisesti Espoon kirjastoista erityisesti Lippulaivan kirjasto haluaa toteuttaa kestävää kehitystä ja asukaslähtöisyyttä uudella tavalla julkisissa tiloissa. Kirjaston sijainti uudessa Lippulaivan kauppakeskuksessa luo kestävää synergiaa. Kirjasto on joukkoliikenteen solmukohdassa metroaseman yllä ja lämpenee kauppakeskuksen paikallisin lämpökaivoin. Kirjasto osallistuu kauppakeskuksen kattavaan jätteiden lajitteluun. Kierrätysmateriaaleja hyödyntävät puurakenteet ja tekstiililattiat toistavat alueen merellistä ja metsäistä maailmaa väreissä ja muodoissa. Asukkaiden toiveista suuri osa kalusteista on monen tyylisiä kunnostettuja kierrätyskalusteita. Monimuotoinen estetiikka on anteeksiantavainen patinalle ja kulumiselle, mahdollistaen kalusteiden täydennykset lahjoituksilla ja korjaamisen itse.

Erilaiset tilat tarjoavat asukkaille laajoja mahdollisuuksia kerhoihin ja toimintaan. Kaikille avoimessa yhteisökeittiössä voi keittää kahvia tai vaikka leipoa yhdessä. Varattavassa ompeluhuoneessa voi esimerkiksi korjata vaatteita tai tuunata vanhoista materiaaleista kokonaan uusia. Lainattavissa esineissä on painotettu luontoyhteyden ja ulkoilun helpottamista: kirjastosta voi lainata retkikeittimiä, kiikareita, kompassin, roskapihdit, marjanpoimurin ja frisbeegolfsetin.



*

Millaisin perustein Vuoden kirjastoksi?

Suomen kirjastoseura katsoo, että kilpailussa menestyvässä kirjastossa:



• asiakaspalvelua kehitetään palautteen perusteella ja pidetään yhteyttä eri asiakasryhmien kanssa



• kirjasto arvioi omaa toimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta



• kokoelman ja tapahtumien suunnittelussa on otettu huomioon paikallisen yhteisön tarpeet ja sivistyksen ja kestävämmän elämäntavan edistäminen



• finaaliin valitut kirjastot osallistavat asiakkaitaan kertomaan kokemuksia kirjastostaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa