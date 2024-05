Red Bull ja Anthill Films julkaisi uuden maastopyöräilyelokuvansa ”Anytime”

Red Bull julkaisi "Anytime” -elokuvan ensimmäisen teaserin, joka saa maailmanensi-iltansa Red Bull TV:ssä syksyllä 2024. Elokuvan ovat tuottaneet Red Bull ja Anthill Films, ja siinä nähdään maailmanluokan freeride-maastopyöräilijöitä haastamassa lajinsa rajoja uskomattomissa lokaatioissa ympäri maailmaa.

Elokuvassa nähdään Patricia Druwen, Lucy Van Eesteren, Vinny Armstrong, Harriet Burbidge-Smith, Brage Vestavik, Kade Edwards, Brett Rheeder, Thomas Genon, Hannah Bergemann, Robin Goomes, Vaea Verbeeck, Cami Nogueira, Emil Johansson, Carson Storch ja Casey Brown.

Elokuvan on ohjannut Darcy Wittenburg, joka tunnetaan aiemmista teoksistaan "UnReal" (2015), "Return to Earth" (2019) ja "Long Live Chainsaw" (2021). Wittenburg kommentoi tuoreinta ohjaustyötään: "Anytimen luominen on ollut uskomaton kokemus, jossa löysimme usein itsemme tutkimasta täysin tuntemattomia maastoja. On ollut ainutlaatuinen haaste esitellä näin monipuolisen urheilijaryhmän näkökulmia ja visiota lajista. Mutta uskon, että olemme tavoittaneet uuden freeride-sukupolven jaettuja arvoja, joihin jokainen maastopyöräilijä voi samaistua".

"Anytime" katsottavissa Red Bull TV:ssä tänä syksynä.