Ratu-kustannuslaskennalla on nyt mahdollista laskea samanaikaisesti suunnitteluratkaisujen kustannuksia ja CO2-päästöjä

Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiamuodot pienentävät rakennusten ilmastonpäästöjä. Samalla rakennushankkeen aikaisten ilmastopäästöjen vähentäminen nousee yhä tärkeämmäksi. Ilmastopäästöjä voidaan pienentää suunnitteluratkaisuilla, valitsemalla vähäpäästöisiä rakennustuotteita, vähentämällä työmaalla materiaalihukkaa ja kasvattamalla kierrätysastetta.

Yksi tehokkaimmista keinoista rakennushankkeen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on niiden huomioiminen kustannusten rinnalla jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Ratu-kustannuslaskentaan kehitetty CO 2 -päästölaskenta-ominaisuus on tähän ketterä työkalu. Se tukee myös uuden rakentamislain tavoitteita.

Ratu-kustannuslaskennan CO 2 -päästölaskenta-ominaisuus tarjoaa käyttäjilleen kattavan kuvan rakennushankkeen hiilijalanjäljestä ja auttaa tunnistamaan hankkeen suurimmat CO 2 -päästölähteet. Ratu-kustannuslaskennan avulla tilaajat ja suunnittelijat voivat vertailla eri rakenne- ja materiaaliratkaisuiden kustannuksia ja CO 2 -päästöjä sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Kun CO 2 -päästölaskenta tehdään jo hankkeen alkuvaiheessa, voidaan parhaiten vaikuttaa hankkeen tavoitteisiin ja jatkosuunnittelua ohjaaviin suunnitteluratkaisuihin, joilla suurin osa hankkeen kustannuksista ja päästöistä sidotaan. Hankkeen edetessä suunnitelmiin on vaikeampi tehdä laajoja muutoksia ilman lisäkustannuksia.

’’Ratu-kustannuslaskenta tarjoaa avoimen kustannus-, työmenekki- ja CO 2 -päästötiedon eri rakenneratkaisujen ja materiaalien päästöjen sekä kustannusten vertaamiseen ja optimointiin, niin tila- kuin rakennusosa- ja suoritepohjaiseen laskentaan’’, kertoo tiimipäällikkö Suvi Utriainen Rakennustiedosta. ’’Ratu-kustannuslaskenta tarjoaa työkalun myös hankkeen aikataulutukseen ohjelman kääntäessä hetkessä rakennusosapohjaisen laskennan hankkeen aikataulusuunnittelun pohjaksi’’ jatkaa Utriainen.

Ratu-kustannuslaskennan tiedot pohjautuvat tutkittuun Ratu-menekkitietoon sekä kattavaan rakennekirjastoon, johon päivitetään vuosittain materiaalien ja tuotteiden hinnat. ’’Koska Ratu-kustannuslaskennassa kustannukset avataan panostasolle saakka, on käyttäjän mahdollista tarkentaa tietoja yritys- ja tuotekohtaisilla tiedoilla’’, avaa Suvi Utriainen ohjelman sisältävän avoimen kustannustiedon tarjoamia hyötyjä.