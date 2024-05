Martti Muona on nimitetty Bavaria Finland Oy:n toimitusjohtajaksi

Hedin Mobility Group konsolidoi kaikki jälleenmyyntitoiminnot Hedin Automotive - brändin alle 2.5.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Hedin Mobility Group on yksi Euroopan suurimmista autokaupan toimijoista, jolla on jälleenmyyntitoimintaa 12 maassa sisältäen 330 toimipaikkaa ja yli 40 autobrändiä. Tähän asti yritys on toiminut eri maissa paikallisilla brändeillä, mutta tänä vuonna toiminnot yhtenäistetään saman Hedin Automotive -brändinimen alle.