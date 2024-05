Kiltin tytön rakkaus – päätöksiä ja ulkopuolisuuden tunnetta

Hanna Stormin romaani Kiltin tytön rakkaus on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kiltin tytön rakkaus on fragmentaarinen ja runollinen romaani päätöksenteon vaikeudesta ja ulkopuolisuuden tunteesta. Se on kuvaus ystävyydestä, rakkaudesta, seksistä ja lapsen kaipuusta.

Nimettömäksi jäävä nainen yrittää saada otteen hahmottomalta tuntuvasta tulevaisuudesta. Nuoruus on hyvästeltävä, lopullisesti. On päätettävä, haluaako lapsen – yksin. Ihmiset ympärillä tuntuvat tekevän isoja ratkaisuja käsittämättömän nopeasti. Nykyhetki ja menneisyys ovat yhtä aikaa läsnä, ja erilaiset asiat arjen pienistä havainnoista sydänsuruihin kuvataan yhtä lailla merkityksellisinä.

Teos luonnostelee milleniaalien ikäluokalle tutun maailman, jossa korkea koulutus, moninaisen ihmissuhdeverkoston luominen sekä sinnikäs elämänsuunnan etsiminen eivät takaa mitään. Lopulta jokaisen on päätettävä itse, mitä elämällään tekee.

Hanna Storm (s. 1985) on Turussa asuva runoilija, joka on tarkastellut taiteessaan ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä ja valintojen tekemistä. Häneltä on aikaisemmin julkaistu runokokoelmat kutsun itseni kylään (2018), Kanootin säilyttämisestä talven yli (2020) ja Silittäisinkö häntä vähän (2023). Kirjoittamisen lisäksi Storm esiintyy aktiivisesti. Koulutukseltaan Storm on kirjallisuustieteen tohtori. Kiltin tytön rakkaus on hänen ensimmäinen romaaninsa.

STORM, HANNA : Kiltin tytön rakkaus

375 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523812345

Ilmestymisaika: Toukokuu 2024

